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Жителям Бурятии предлагают сделать 100 тысяч простираний

Жителям Бурятии предлагают сделать 100 тысяч простираний
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Верующие с помощью простираний смогут очистить грехи за год, отмечают ламы

Курумканский дацан «Гандан Ше Дувлин» проводит необычную акцию для верующих «100 тысяч мургэл». Мургэл – это простирания, форма буддийской практики, когда верующий полностью ложится на пол, вытягивая руки, а потом встаёт. Необходимо прикосновение к полу пятью точками тела: ладонями, коленями и лбом.

Акция «Мургэл» проводится с 12 декабря до 9 марта 2020 года.

- 21 декабря прошлого года исполнилось 600 лет со Дня Нирваны Ламы Цонкапы. Любой желающий может присоединиться, только нужно вести индивидуальный подсчёт. Приглашаем всех совершать простирания в честь этой юбилейной даты. Простирания – мургэл можно делать в любое удобное время и в любом количестве. Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год, а также заложить самые весомые позитивные причины на наступающий. Простирание очищает карму, т.е. значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы, страдания, которые могут нам встретиться. Например, несчастный случай, болезнь и т.д., - поясняет настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).

Верующим предлагают завести специальную тетрадь для записи количества простираний и ежедневно вестись подсчёт. Помимо духовного послания мургэл, это ещё и хорошее физическое упражнение. Противопоказанием могут быть только сильное физическое истощение, боли и высокое давление. Во всех остальных случаях мургэл показан.

- Если делать простирания в действующем (намоленном) дугане в Дни Будды (8, 15 и 30 лунного числа), тогда количество совершённых мургэл можно будет умножить в 6 раз, - отмечает Олег Намжилов.

Он предлагает пока поставить цель 100 тысяч мургэл, а затем взять более высокую планку, например, миллион простираний.

- Поставьте себе такую цель. Например, Лама Цонкапа, как бы в пример нам, сделал 3,5 млн простираний. Можно и такую цифру поставить себе как цель всей жизни, - говорит настоятель Курумканского дацана. 
буддизм дацан
 
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