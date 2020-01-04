Жителям Бурятии предлагают сделать 100 тысяч простираний

Верующие с помощью простираний смогут очистить грехи за год, отмечают ламы
Курумканский дацан «Гандан Ше Дувлин» проводит необычную акцию для верующих «100 тысяч мургэл». Мургэл – это простирания, форма буддийской практики, когда верующий полностью ложится на пол, вытягивая руки, а потом встаёт. Необходимо прикосновение к полу пятью точками тела: ладонями, коленями и лбом.
Акция «Мургэл» проводится с 12 декабря до 9 марта 2020 года.
- 21 декабря прошлого года исполнилось 600 лет со Дня Нирваны Ламы Цонкапы. Любой желающий может присоединиться, только нужно вести индивидуальный подсчёт. Приглашаем всех совершать простирания в честь этой юбилейной даты. Простирания – мургэл можно делать в любое удобное время и в любом количестве. Это самая большая добродетель, которую можно совершить телом и очистить грехи его за уходящий год, а также заложить самые весомые позитивные причины на наступающий. Простирание очищает карму, т.е. значительно смягчает или полностью убирает многие проблемы, страдания, которые могут нам встретиться. Например, несчастный случай, болезнь и т.д., - поясняет настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).
Верующим предлагают завести специальную тетрадь для записи количества простираний и ежедневно вестись подсчёт. Помимо духовного послания мургэл, это ещё и хорошее физическое упражнение. Противопоказанием могут быть только сильное физическое истощение, боли и высокое давление. Во всех остальных случаях мургэл показан.
- Если делать простирания в действующем (намоленном) дугане в Дни Будды (8, 15 и 30 лунного числа), тогда количество совершённых мургэл можно будет умножить в 6 раз, - отмечает Олег Намжилов.
Он предлагает пока поставить цель 100 тысяч мургэл, а затем взять более высокую планку, например, миллион простираний.
- Поставьте себе такую цель. Например, Лама Цонкапа, как бы в пример нам, сделал 3,5 млн простираний. Можно и такую цифру поставить себе как цель всей жизни, - говорит настоятель Курумканского дацана.
Жителям Бурятии предлагают сделать 100 тысяч простираний
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Видео неожиданной встречи рыбака и ондатры покорило пользователей соцсетей
Выступление Сэсэг Аюшеевой и Тимура Болотова на телешоу сравнили с «караоке в четыре утра в ночном клубе»
Бурятская лыжница на данный момент выступила на всех этапах самой престижной многодневной гонки
Верующие с помощью простираний смогут очистить грехи за год, отмечают ламы
В 2019 году в Бурятии произошло немало событий в сфере культуры. Байкал-Daily» расскажет о самых значимых и запоминающихся
Работы детей украсили новогодние ёлки в здании ГИБДД
Нестандартные тренинги проводили с начала осеннего призыва
Оно состоится в Свято-Одигитриевском соборе
Это связано с новогодними праздниками
В её составе восемь человек
Зрителями утренника стали воспитанники младших групп
В Улан-Удэ днём -16
Исполнительница из Шэнэхэна Wakka представила первый клип и покорила жителей Бурятии
В научном исследовании представили способы профилактики с этой проблемой в Бурятии
Группа «Хама Угы» выступила в новогоднюю ночь на федеральном телеканале