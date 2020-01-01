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В Бурятии в 2020 году первой родилась девочка

В Бурятии в 2020 году первой родилась девочка
Общество,  Фото:pixabay.com
Малышка появилась на свет сегодня ночью

Первым ребёнком, родившимся в 1 января 2020 года в Бурятии, стала девочка весом 3550 граммов. На свет малышка появилась 1:40.
За сутки в стенах нового перинатального центра родилось 14 детей, пять детей появились на свет 1 января.

Министр здравоохранения Бурятия Дамбинима Самбуев поздравил маму малышки с рождением дочери, сообщает пресс-служба министерства. 

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