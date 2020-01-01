Граница закрыта на новогодние праздники
По информации пограничного управления по Бурятии ФСБ России, в связи с новогодними праздниками, по согласованию с монгольской стороной, в период с 1 января по 8 января 2020 года пропуск лиц и транспортных средств в автомобильном пункте пропуска Монды в осуществляться не будет.
Работа пункта пропуска возобновится с 9 января 2020 года, сообщает агентство по туризму Иркутской области.
Пункт пропуска Монды в Бурятии закрыт до 9 января
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