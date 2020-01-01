«Победа» и «Смартавиа» идут «ноздря в ноздрю»
Впервые за долгое время на авиарынке Бурятии появилась конкуренция. Об этом сообщил коммерческий директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев, опубликовав запись на своей странице в Facebook.
- Конкуренция на авиационном рынке Улан-Удэ даёт свои плоды. Два лоукоста «Победа» и «Смартавиа» идут «ноздря в ноздрю». Туристическим компаниям на заметку - теперь принимать иностранные группы на Байкале (2-3 дня), а потом отправлять их в Москву на шоппинг выгодно именно через Улан-Удэ! – поделился Дмитрий Гармаев.
В качестве аргументов он приложил скриншоты с ценами на билеты авиаперевозчиков. Так, стоимость перелёта из Улан- Удэ в Москву от авиакомпании «Победа» составляет 6700 рублей, от «Смартавиа» - 6800 рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», «Смартавиа
» работает в Бурятии с июня 2019 года.
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