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В Бурятии работникам районной администрации задержали зарплату

В Бурятии работникам районной администрации задержали зарплату
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в административно-хозяйственном отделе администрации Кяхтинского района Бурятии нарушали закон в сфере оплаты труда.

Выявлено, что заработная плата работникам за первую половину ноября 2019 года выплачена с задержкой, лишь в ходе прокурорской проверки.

Руководителю учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. В интересах одного работника в суд направлено заявление о выдаче судебного приказа о понуждении организации выплатить заработную плату, которое удовлетворено.

Начальнику административно-хозяйственного отдела внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено административное производство. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

- Благодаря вмешательству прокуратуры права работников на оплату труда восстановлены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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