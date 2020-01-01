В Бурятии работникам районной администрации задержали зарплату

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в административно-хозяйственном отделе администрации Кяхтинского района Бурятии нарушали закон в сфере оплаты труда.



Выявлено, что заработная плата работникам за первую половину ноября 2019 года выплачена с задержкой, лишь в ходе прокурорской проверки.



Руководителю учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. В интересах одного работника в суд направлено заявление о выдаче судебного приказа о понуждении организации выплатить заработную плату, которое удовлетворено.



Начальнику административно-хозяйственного отдела внесено представление, в отношении юридического лица возбуждено административное производство. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.



- Благодаря вмешательству прокуратуры права работников на оплату труда восстановлены, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

