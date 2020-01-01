 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Января

31 Декабря

Популярное

В Бурятии работникам школы искусств с нарушением начисляли «сельские»

В Бурятии работникам школы искусств с нарушением начисляли «сельские»
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

В прокуратуру обратились работники муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Мухоршибирская детская школа искусств». Они заявили о нарушении трудовых прав.

- В соответствии с условиями трудовых договоров работникам производилась выплата компенсационного характера – 25% от заработной платы без учета районного коэффициента (сельские), - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Однако, с 1 сентября 2019 года работодателем производилось начисление указанной надбавки к окладу.При этом  дополнительные соглашения об изменении условий оплаты труда с работниками не заключались.

Директору школы искусств внесено представление, которое удовлетворено, 6 работникам произведено доначисление и выплата заработной платы на общую сумму 54 тысячи рублей.

Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В первый день 2020 года в Улан-Удэ до -22
В первый день 2020 года в Улан-Удэ до -22
Общество, 01.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 января по республике днём преимущественно без осадков
Чем 2019-й запомнился жителям Бурятии
Чем 2019-й запомнился жителям Бурятии
Общество, 01.01.2020
«Байкал-Daily» подвёл итоги 2019 года и предлагает вспомнить всё, что жителей Бурятии волновало в ушедшем году
Бурятская филармония получила грант от посольства Великобритании
Бурятская филармония получила грант от посольства Великобритании
Общество, 31.12.2019
Благодаря оказанной поддержке состоится музыкальный фестиваль
В Улан-Удэ Полицейский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом
В Улан-Удэ Полицейский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом
Общество, 31.12.2019
Представление провели детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
В Улан-Удэ вручен первый документ из бурятского пергамента
В Улан-Удэ вручен первый документ из бурятского пергамента
Общество, 31.12.2019
На нём разместили надпись на монгольском языке
Подросткам из улан-удэнского СИЗО вручили новогодние подарки
Подросткам из улан-удэнского СИЗО вручили новогодние подарки
Общество, 31.12.2019
Также ребятам сказали напутственные слова 
Куда сходить в новогодние каникулы в Улан-Удэ?
Куда сходить в новогодние каникулы в Улан-Удэ?
Общество, 31.12.2019
Представляем вашему вниманию анонсы мероприятий в зимние праздники
В Бурятии браконьеры пытались избавиться от выловленной рыбы
В Бурятии браконьеры пытались избавиться от выловленной рыбы
Общество, 31.12.2019
Браконьеров задержали Забайкальском нацпарке
Топ-9 прорывов 2019 года в Бурятии
Топ-9 прорывов 2019 года в Бурятии
Общество, 31.12.2019
«Байкал-Daily» подготовил топ самых ярких побед жителей республики
Перед Новым годом в Бурятии увеличилось число ДТП
Перед Новым годом в Бурятии увеличилось число ДТП
Общество, 31.12.2019
В предновогодней суете увеличилось число автомобилей на дорогах  
Открылась главная Ёлка Улан-Удэ
Открылась главная Ёлка Улан-Удэ
Общество, 31.12.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничного мероприятия 

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^