В Бурятии работникам школы искусств с нарушением начисляли «сельские»



Директору школы искусств внесено представление, которое удовлетворено, 6 работникам произведено доначисление и выплата заработной платы на общую сумму 54 тысячи рублей.



Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.



В прокуратуру обратились работники муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Мухоршибирская детская школа искусств». Они заявили о нарушении трудовых прав.- В соответствии с условиями трудовых договоров работникам производилась выплата компенсационного характера – 25% от заработной платы без учета районного коэффициента (сельские), - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.Однако, с 1 сентября 2019 года работодателем производилось начисление указанной надбавки к окладу.При этом дополнительные соглашения об изменении условий оплаты труда с работниками не заключались.