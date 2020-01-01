В Бурятии работникам школы искусств с нарушением начисляли «сельские»

В дело вмешалась прокуратура
В прокуратуру обратились работники муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Мухоршибирская детская школа искусств». Они заявили о нарушении трудовых прав.
- В соответствии с условиями трудовых договоров работникам производилась выплата компенсационного характера – 25% от заработной платы без учета районного коэффициента (сельские), - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Однако, с 1 сентября 2019 года работодателем производилось начисление указанной надбавки к окладу.При этом дополнительные соглашения об изменении условий оплаты труда с работниками не заключались.
Директору школы искусств внесено представление, которое удовлетворено, 6 работникам произведено доначисление и выплата заработной платы на общую сумму 54 тысячи рублей.
Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
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