Чем 2019-й запомнился жителям Бурятии

















Март



Спустя 8 лет Улан-Удэ вновь принимал чемпионат России по женской борьбе. Приехали 135 спортсменок из 30 регионов. Золото завоевали местные Стальвира Оршуш и Нина Менкенова, а всего бурятские борицы порадовали зрителей шестью медалями.



В Северобайкальске в подъезд подбросили новорождённого младенца, завёрнутого в полотенца после домашних родов. Малышу быстро нашли приёмную семью.



В Максимихе прошёл фестиваль скорости «Байкальская миля». На льду Байкала поставили мировые рекорды на мотоцикле SUZUKI GSXR 1000, показали лучший результат в парном дрифте на льду на максимальной скорости, рекорд продолжительности вили (езда на заднем колесе) и рекорд скорости в езде на лыжах за мотоциклом.

















Июнь



В аэропорту Нижнеангарска потерпел крушение Ан-24, прилетевший из Улан-Удэ. Во время посадки самолёт выкатился со «взлётки», врезался в очистные, загорелся и был разрушен. На борту были 43 пассажира, большинство получили травмы. Погибли пилот Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Они оказались зажаты в горящей кабине и не смогли выбраться. Пассажиры спаслись через багажную дверь.





















































«Байкал-Daily» поздравляет всех с наступившим 2020 годом и желает удачи во всех делах, семейного благополучия и только отличных новостей!







Шоумен Сергей Зверев в Instagram впервые выступил против строительства завода по розливу воды на берегу Байкала в Слюдянском районе. Так в медиа началась нашумевшая кампания. Позже были пикет в короне у стен Кремля, петиции, личное поручение Медведева проверить документацию, как итог – строительство завода не допущено.Урок ОБЖ в школе № 58 в Улан-Удэ окончился скандалом, когда учитель заставил опоздавших учеников просидеть весь урок в противогазах. Российский детский омбудсмен о произошедшем заявила: «В последнее время сообщения из школ напоминают «вести с фронта».В Бурятии для семей с невысокими доходами, появилась новая ежемесячная выплата – на третьего или последующего ребёнка (11,2 тыс рублей). Вторая новая выплата – «добавка» к федеральному маткапиталу на второго ребёнка – доступна уже всем, её размер – 136 тыс. Также теперь при рождении первого ребёнка семьи, вне зависимости от доходов, получают новую единовременную выплату в размере 21,9 тыс.На всю Россию «прогремела» новость о сожжении на ритуальном костре пяти верблюдов. Обряд, который провела в Ангарске организация «Вечно Синее небо», резко осудили в Бурятии шаманы «Тэнгэри». Убитые верблюды, кстати, тоже были из Бурятии. В «Тэнгэри» произошедшее назвали варварством, пояснив, что у бурят верблюд считается священным животным. Осудил произошедшее и Верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Сюррериализма добавило то, что сожжение проводилось якобы «для укрепления страны». «Сумасшествие и кощунство», - отреагировали пользователи Сети.На 23 февраля прямо в отделе полиции №2 устроили стриптиз. Стриптизёршу заказали в подарок мужской части коллектива. Во время эротического танца некоторые полицейские стыдливо отводили глаза, некоторые смеялись. «Ох, оживились мальчики», - комментировала снимавшая видео женщина. Всё бы ничего, да видео утекло в Сеть с комментарием: «Всё, что тебе нужно знать про корпоративы в МВД». Как итог – автор сюрприза с треском уволена, несколько руководителей привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, глава МВД по Бурятии Олег Кудинов получил предупреждение о неполном служебном соответствии.Ушла в прошлое «эпоха Голкова». Александр Голков досрочно по собственному желанию освободил пост мэра Улан-Удэ, который занимал с 2012 года. Перед этим его показательно исключили из республиканского политсовета «Единой России». По некоторой информации, сейчас Голков живёт в Москве.Директора Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства обвинили в том, что он побил журналиста телеканала АТВ. Утверждалось, что директор ударил корреспондента ногами, дал пощёчину, затем отобрал у него телефон.Заработал региональный оператор, а вместе с ним и мусорная реформа. Бурятию разделили на зоны со своими тарифами, счета выставляются за каждого прописанного в квартире или доме человека. Жалобы на несвоевременный вывоз мусора поступают постоянно, но в будущем обещают по-настоящему внедрить раздельный сбор отходов. Планируется, что на двух мусоросортировочных станциях будут перерабатывать отходы из Улан-Удэ, Иволгинского и Тарбагатайского районов.На площади у Дома торговли оторвался, взлетел и перевернулся надувной батут. Малыши в возрасте от трёх до семи лет, игравшие внутри, падали на плитку вниз головой. Всё произошло на глазах родителей, которые безуспешно пытались удержать улетающий батут. «Все в крови были, мамы плакали», - рассказал очевидец. Батут, как выяснилось, держался на тонких верёвках, больше похожих на бельевые. После этого ЧП уличные аттракционы начали массово проверять не только в Бурятии, но и в других регионах.«Лидер скулит, словно псина. Оперативник УФСИНа», - слова из нашумевшего клипа УФСИН по Бурятии. В нём сотрудники заламывают руки «осуждённому», целятся из арбалета в человека в тюремной робе. Ролик сняли для внутреннего творческого конкурса и по официальным словам, для «популяризации прохождения службы о подразделениях управления». Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова юмор не оценила. Замглавы ФСИН назвал тех, кто выложил видео в Сеть, «балбесами».Пожалуй, крупнейший пожар года произошёл на проспекте Автомобилистов, на строительной базе. Пожар тушил с 15 часов первого дня до обеда следующего. Столбы дыма виднелись далеко вокруг, площадь была 1,5 тыс кв.метров и только разрасталась. Впервые за многие годы тушили пламя и пожарный поезд ВСЖД, и вертолёт Ми-8. Вертолёт брал воду из Селенги, делал один рейс за другим, всего вылив с воздуха 165 тонн воды.Дмитрий Медведев подписал постановление о ТОР (территория опережающего развития) «Бурятия». Первыми проектами стали птицефабрика в посёлке Селенгинск и таможенно-логистический терминал в Наушках. Резиденты ТОР получают выгодные налоговые льготы.В больнице умер малыш Захар, за которого переживала вся Бурятия. Он попал в детскую клиническую больницу с простым бронхитом в январе, а затем впал в кому и не выходил из неё шесть месяцев. Что точно произошло, выяснится в ходе расследования, родители уверены в халатности медперсонала.Бурятия приняла этап одного из крупнейших соревнований в мире ралли-рейдов - марафона «Шёлковый путь». Старт лучшие пилоты из 36 стран взяли в Бабушкине, финишировали в Харгане. Большую часть пути ехали по грунту. Встречали гонщиков около 10 тысяч зрителей. Среди участников были лучшие в мире команды – «КАМАЗ-мастер», Red Bull KTM, Husqvarna, Honda, Yamaha.Немало заставил поволноваться паводок. Подтопило более 900 домов и 240 приусадебных участков в 15 населённых пунктах Закаменского, Заиграевского, Иволгинского, Джидинского, Кяхтинского, Селенгинского, Тарбагатайского районов Бурятии и Улан-Удэ. Улицы превращались в реки, огороды скрывались под водой, ущерб многомиллионный, но, к счастью, республику обошло стороной наводнение наподобие того, что было в Иркутской области.Бурятия – центр паломничества. На учение Дуйнхор Ван – Посвящение расширенного курса Калачакры съехались более 60 тысяч человек. Они заполняли Центральный стадион. Прибыл посланник Далай Ламы XIV – Жадо Тулку Ринбоче, кенсур Намгьял дацана и Гьюто (Жудод) дацана. Также во время учений была построена, а затем разрушена песочная мандала идама Калачакры. Считается, что песок мандалы имеет очень сильную энергию, защищает от всего негативного. Песок после разбора мандалы преподнесен Лусад ханам – развеян в водах реки Селенги и озера Байкал во благо всех живых существ.Заработала программа «Дальневосточный гектар», где уже подано порядка 3 тысяч заявлений. Наиболее интересна жителям Бурятии земля в Кабанском районе. Также популярны Иволгинский, Тарбагатайский, Селенгинский, Прибайкальский районы и границы Кяхты. Люди планируют заняться туризмом (к примеру, на Гусином озере) или просто построиться на местах своих предков.Одно из ключевых для экономики предприятий – Улан-Удэнский авиазавод – отметил 80-летие. Праздновали с размахом три дня: было и авиашоу, и карнавальное шествие, и концерты. Зрелище увидели более 45 тысяч зрителей. За всё время работы завод изготовил более 8,5 тысяч летательных аппаратов, а вскоре займётся крайне перспективными лёгкими самолётами «Байкал».Россия выиграла чемпионат мира по танковому биатлону. Экипаж: наводчик-оператор, старшина Бато Цыдыпов из Улан-Удэ, механик-водитель, старшина Иван Осеев из Кяхты под командованием старшины Михаила Жилина из Борзи Забайкальского края. Был побит мировой рекорд, а танкисты получили УАЗы Патриот в топовой комплектации и лошадей бурятской породы.Главное событие на арене – выборы мэра Улан-Удэ и депутатов горсовета. Победил бывший член правительства Бурятии Игорь Шутенков (52% голосов), его главный конкурент, лидер бурятских коммунистов Вячеслав Мархаев набрал 36%. Выборы в горсовет оппозиция провалила, выдвинув откровенно неудачных кандидатов по большинству округов. Как итог – 24 мандата из 30 у «Единой России», ещё двое самовыдвиженцев – ей сочувствующие, лишь два представителя КПРФ, и по одному члену «Справедливой России» и ЛДПР.А затем на площади Советов «полыхнуло». Искрой стал блогер Дмитрий Баиров, требовавший отпустить задержанного водителя «Сани-шамана». Пламя раздули коммунисты, подхватившие протест, только теперь уже перевыборов мэра. На площадь в одно время подтянулись сотни людей. За несколько дней «стояния на площади» здесь отключали свет и не работала сотовая связь. Всё завершилось, когда площадь официально перекрыли в связи с подготовкой к юбилею победы на Халхин-Голе. За участие в несанкционированной акции протеста выписали ряд штрафов. Затем состоялось несколько официальных протестных митингов, первый из которых посетил лично глава Бурятии.После продолжительной болезни скончался бессменный директор Русского драмтеатра Пётр Степанов. Незадолго до смерти ему успели присвоить звание почётного гражданина Улан-Удэ.Трамвай сбил пешехода – новость редкая, но бывает. Однако в этот раз всё омрачило то, что голову пешехода отрезало от тела. Пользователи увидели во всём этом недобрый знак, вообще в сентябре много говорили о мистической подоплёке печальных событий.Бурятия впервые приняла участие в Восточном экономическом форуме как регион Дальневосточного федерального округа. Павильон Бурятии был оформлен в национальном стиле и в итоге был признан лучшим. За время работы дегустационные сеты (минибуузы, сагудай из байкальской рыбы с облепиховым соусом и облепиховый морс) попробовали 3000 человек. Было продано почти 300 изделий из нефрита. Главным событиемдля нефритовой фабрики стало то, что глава Бурятии от имени правительства республики вручил христианские чётки президенту Владимиру Путину и буддийские четки премьер-министру Индии Нарендра Моди.Бурятия впервые принимала чемпионат мира по боксу среди женщин. Он собрал спортсменок из 57 стран. В сборной России из 10 спортсменов трое представляли Бурятию. Одной из них, Людмиле Воронцовой, удалось взять серебряную медаль. В целом национальная команда завоевала три золотых, серебряную и две бронзовых медали и впервые с 2014 года выиграла неофициальный командный зачёт. Организацию этого чемпионата назвали лучшей в истории.Взрыв в «Этнокафе» в самом центре Улан-Удэ испугал горожан. Взрывной волной помещение было разрушено, пострадали 12 сотрудников кафе, одна из них получила ожог 40% тела. Взорвался один баллон, а ведь всего их было семь. Если бы сдетонировали все, улица Ленина была бы разрушена, явно были бы жертвы. Также к условному везению можно отнести то, что взрыв произошёл ранним утром, когда посетителей не было (в обед зал заполняется полностью).Стало известно о грядущем повышении тарифа на проезд. Маршрутчики, как всегда, озвучили высокие аппетиты, в 41 рубль, но позже «согласились» снизить до 28 рублей днём и 30 вечером (сейчас проезд 20 рублей). Вопрос пока не решён.На пути вышли все 15 низкопольных инновационных трамваев «Львёнок». Вагоны удобны для пассажиров – здесь предусмотрено всё, вплоть до телефонных USB-зарядок. Кабина водителя отличается максимальной обзорностью и высокой эргономичностью. Управление трамваем интерактивное, установлена наружная система видеоконтроля дорожной ситуации, добавлены системы активной и пассивной помощи водителю.Ольга Бузова отменила концерт в Улан-Удэ, что вызвало небывалый поток желчных комментариев в соцсетях. «У жителей города есть вкус», - писали пользователи.Народный Хурал «сел в лужу», затеяв конфликт с именитым оперным певцом Михаилом Пироговым. Бурятский оперный театр потребовал извинений от депутатов за заявления о якобы высоких гонорарах, внешнем виде Пирогова и золотых цепях. «К вашему сожалению, депутаты Бобков и Цыбикмитов, золотую цепь, я не ношу, тем более как у собаки», - парировал сам артист.Ушёл из жизни бурятский КВНщик, бывший директор сборной Бурятии, режиссёр и продюсер Евгений Замалиев. Вышли на экраны «Чайник», «Улан-Удэнцы», «Решала», «Решала2», «Эластико». Именно Евгений дал толчок развитию всего бурятского кинематографа. Он мужественно до последнего боролся с остеосаркомой.ВСГИК, который был без «головы» долгое время, обрёл ректора. И.о. ректора Елена Перова обошла бывшего руководителя республиканского агентства по туризму Людмилу Максанову.Стала доступна «дальневосточная ипотека» под 2%. Взять её могут как семьи до 35 лет, так и одинокие родители.. Кредитуют банки до 6 млн рублей на срок до 20 лет при условии внесения первоначального взноса от 20%. При этом в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала. Ипотечная корпорация Бурятии уже начала принимать заявки.Раскрыто зверское убийство 17-летней давности в Селенгинске. Тела двух девушек нашли тогда в яме благодаря письму анонима. И только сейчас стало известно, что убили их сотрудники милиции. Все эти годы они жили здесь, работали, один уже дослужился до пенсии, другой продолжать работать в местном отделе полиции.В Бурятии признали эпидемию снюсов – никотинсодержащих смесей, где в одной порции концентрация никотина доходит до уровня двух пачек сигарет. Зависимость мгновенная, а сердце ребёнка может остановиться. Сейчас принимаются меры для запрета торговли этим ядом.Общественница Светлана Будашкаева взялась за необычную для консервативной Бурятии идею – календаря с обнажёнными спортсменами. Деньги с продаж пойдут на обучение специалиста по кинезиологии и открытие специализированного кабинета для реабилитации детей с ДЦП. В одном из магазинов календари отказались брать на продажу: директор «старых взглядов». Но общественница не унывает, тем более что раздеться для календарей также предложили КВНщики, известные женщины и внезапно математики.У мемориала Победы появился памятник маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Полководец служил в Бурятии в 20-30-е годы и в своё время оказал большое содействие в появлении Буркавдивизиона.