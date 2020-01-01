По данным Бурятского гидрометцентра, 1 января по республике днём преимущественно без осадков
Ветер западный 5-10 м/с. Температура по южной половине ночью 28-33, местами 20-25, днем 19-24, местами 13-18; по северной половине ночью 39-44, местами 30-35. Днём 27-32, местами 20-25; по южному Прибайкалью ночью 13-18, днем 8-13 мороза.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью минимальная 28-30, днём максимальная 20-22 мороза.
В первый день 2020 года в Улан-Удэ до -22
Общество, Фото:
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