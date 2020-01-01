 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Января

31 Декабря

Популярное

В первый день 2020 года в Улан-Удэ до -22

В первый день 2020 года в Улан-Удэ до -22
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 января по республике днём преимущественно без осадков

Ветер западный 5-10 м/с. Температура по южной половине ночью 28-33, местами 20-25, днем 19-24, местами 13-18; по северной половине ночью 39-44, местами 30-35. Днём 27-32, местами 20-25; по южному Прибайкалью ночью 13-18, днем 8-13 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью минимальная 28-30, днём максимальная 20-22 мороза.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В первый день 2020 года в Улан-Удэ до -22
В первый день 2020 года в Улан-Удэ до -22
Общество, 01.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 января по республике днём преимущественно без осадков
Чем 2019-й запомнился жителям Бурятии
Чем 2019-й запомнился жителям Бурятии
Общество, 01.01.2020
«Байкал-Daily» подвёл итоги 2019 года и предлагает вспомнить всё, что жителей Бурятии волновало в ушедшем году
Бурятская филармония получила грант от посольства Великобритании
Бурятская филармония получила грант от посольства Великобритании
Общество, 31.12.2019
Благодаря оказанной поддержке состоится музыкальный фестиваль
В Улан-Удэ Полицейский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом
В Улан-Удэ Полицейский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом
Общество, 31.12.2019
Представление провели детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
В Улан-Удэ вручен первый документ из бурятского пергамента
В Улан-Удэ вручен первый документ из бурятского пергамента
Общество, 31.12.2019
На нём разместили надпись на монгольском языке
Подросткам из улан-удэнского СИЗО вручили новогодние подарки
Подросткам из улан-удэнского СИЗО вручили новогодние подарки
Общество, 31.12.2019
Также ребятам сказали напутственные слова 
Куда сходить в новогодние каникулы в Улан-Удэ?
Куда сходить в новогодние каникулы в Улан-Удэ?
Общество, 31.12.2019
Представляем вашему вниманию анонсы мероприятий в зимние праздники
В Бурятии браконьеры пытались избавиться от выловленной рыбы
В Бурятии браконьеры пытались избавиться от выловленной рыбы
Общество, 31.12.2019
Браконьеров задержали Забайкальском нацпарке
Топ-9 прорывов 2019 года в Бурятии
Топ-9 прорывов 2019 года в Бурятии
Общество, 31.12.2019
«Байкал-Daily» подготовил топ самых ярких побед жителей республики
Перед Новым годом в Бурятии увеличилось число ДТП
Перед Новым годом в Бурятии увеличилось число ДТП
Общество, 31.12.2019
В предновогодней суете увеличилось число автомобилей на дорогах  

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^