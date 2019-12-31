Выплачено 11,9 млн. заработной платы
Как выяснила прокурорская проверка, акционерное общество «Мостостроительный отряд № 34» нарушает трудовое законодательство.
Выявлена задолженность по заработной плате перед 67 работниками за сентябрь – октябрь 2019 года в размере 12,9 млн рублей.
По представлению прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ работникам предприятия выплачен долг по заработной плате в сумме 11,9 млн рублей.
И.о. генерального директора общества привлечён к административной ответственности, его оштрафовали. Заместитель прокурора республики объявил и.о. директора предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона.
Погашение оставшейся задолженности находится на контроле прокуратуры республики, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России.
В Бурятии работникам «Мостостроительный отряд № 34» выплатили долг по зарплате
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