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В Бурятии работникам «Мостостроительный отряд № 34» выплатили долг по зарплате

В Бурятии работникам «Мостостроительный отряд № 34» выплатили долг по зарплате
Общество,  Фото:pixabay.com
Выплачено 11,9 млн. заработной платы

Как выяснила прокурорская проверка, акционерное общество «Мостостроительный отряд № 34» нарушает трудовое законодательство.

Выявлена задолженность по заработной плате перед 67 работниками за сентябрь – октябрь 2019 года в размере 12,9 млн рублей.

По представлению прокуратуры Октябрьского района Улан-Удэ работникам предприятия выплачен долг по заработной плате в сумме 11,9 млн рублей.

И.о. генерального директора общества привлечён к административной ответственности, его оштрафовали. Заместитель прокурора республики объявил и.о. директора предприятия предостережение о недопустимости нарушения закона.

Погашение оставшейся задолженности находится на контроле прокуратуры республики, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры России. 
прокуратура
 
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