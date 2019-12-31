



В конце 2019 года Бурятская филармония получила грант от посольства Великобритании на поддержку первого фестиваля современной музыки «UU SOUND». 2019 год был официально объявлен перекрёстным годом музыки Великобритании и России, в честь этого события выделялись гранты на поддержку проектов с участием музыкантов из Великобритании.- Нам очень приятно, что наш проект поддержали! – написала на своей странице в Facebook художественный руководитель филармонии Наталья Уланова.Фестиваль современной музыки «UU SOUND» состоится в феврале 2020 года. В нём могут участвовать как местные группы, так и приглашённые гости из других городов.- Цель – послушать, как сегодня звучит современный город. Что в андеграунде, что в авангарде. Фестиваль так же будет сопровождаться конференцией, лекциями и встречами с профессионалами из музыкальной индустрии, - пояснила Наталья Уланова.Поскольку концертных площадок в Улан-Удэ не так много, Бурятская филармония обратилась к клубам, которые готовы предложить свои ресурсы для выступления артистов. Фестиваль пройдет с 26-29 февраля. Большой концерт состоится 27 февраля в ФСК. Подробное расписание и участники будут опубликованы в середине января 2020 года.- Пока я обращаюсь к музыкантам, группам, вокалистам, DJ, всем, кому интересен проект «UU SOUND», отправьте информацию о себе на почту gorodu@mail.ru. В теме письма напишите «UU SOUND» , - заключила Наталья Уланова.