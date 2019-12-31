Следственное управление заинтересовалось 15 домами без крыш в Улан-Удэ



- По данному факту начата доследственная проверка, в ходе которой будут проведены опросы должностных лиц учреждения, изъята и изучена документация, связанная с процедурой выбора подрядчика, а также контролем качества и сроков выполнения им работ по капитальному ремонту указанных многоквартирных домов. При необходимости будет решён вопрос о проведении строительных и технических исследований, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.



По результатам доследственной проверки действиям или бездействию руководства Фонда капитального ремонта будет дана правовая оценка.





Как сообщал «Байкал-Daily» , из-за срыва ремонтных работ Фонда капремонта без крыш остались жильцы 15 многоквартирных домов. В самые морозы дома остаются без кровли, люди мёрзнут, снег с крыш тает и на потолке в квартирах жильцов верхних этажей образуются пятна.Создаётся реальная угроза для здоровья людей и инфраструктуры жилых помещений. Следственный комитет заинтересовался этой проблемой.