Жителям Бурятии дали рекомендации, как встретить Новый год без вреда для здоровья

Роспотреднадзор дал несколько простых советов



Управление Роспотребнадзора по Бурятии дало рекомендации, как встретить Новый год без вреда для здоровья. Прежде всего – это гигиена рук.



- Часто мойте руки с мылом и чистой проточной водой не менее 20 секунд. Это универсальный и эффективный способ предотвращения распространения микробов. Он снизит как вероятность заражения вирусными респираторными инфекциями, гриппом в том числе, так и предотвратит многие кишечные инфекции, - рекомендуют специалисты.



Еда должна быть безопасной. Чтобы снизить риск отравлений и пищевых инфекций просто нужно часто мыть руки и поверхности, на которых готовите.



- Не допускайте перекрёстного загрязнения продуктов, доводите блюда до нужной температуры, быстро их охлаждайте, следите за соблюдением температурного режима и сроков хранения приготовленных блюд, - сообщают в Роспотребнадзоре.



Питание должно быть здоровым. Праздничная программа не должна состоять только из застолья. Специалисты рекомендуют придумать конкурсы, розыгрыши, подвижные игры.



- Начните праздничный ужин с нежирных белковых блюд, свежих овощей и зелени, которые не только насытят, но и поддержат комфортное самочувствие на протяжении вечера. Ограничьте размеры порций продуктов с высоким содержанием жира и соли, к которым относятся традиционные солёные закуски - колбасы, сыры, икра, солёная рыба, - советуют в управлении.



Не допускайте обезвоживания. Чувство жажды легко спутать с голодом. Поэтому нужно пить достаточно жидкости. Лучший выбор - чистая вода, соки и морсы без, или с небольшим количеством сахара.



Алкоголя следует употреблять в меру. Спиртное усиливает тягу к сладкому и жирному, в состоянии опьянения сложно сохранить адекватность в отношении объёмов потребляемой пищи.



- Движение. Праздники — это не только застолье, сохранить необходимый минимум физической активности помогут подвижные игры и просто прогулки на свежем воздухе, - рекомендуют специалисты.



Также советуют находиться подальше от дыма. Рекомендуется отказаться совсем или сократить употребление табака в любом виде. Если это невозможно, то хотя бы следует оградить окружающих от воздействия табачного дыма.



За рулём должен находиться только трезвый водитель.



- Не садитесь за руль, выпив алкоголь, не позволяйте делать это другим, откажитесь от поездки, если водитель выпил. Даже глоток лёгкого вина или пива значительно снижает скорость реакции водителя, что подвергает риску жизнь пассажиров и десятков окружающих людей, - сообщают в республиканском Роспотребнадзоре.



Также во время езды нужно пристегнуть ремни безопасности.



- Каждый раз, во время вождения или езды на автомобиле в качестве пассажира, независимо от длительности и дальности поездки, используйте ремень безопасности. При поездках с детьми начинайте движение только после того, как пристегнули детей, используя ремень безопасности, детское кресло или сиденье, в зависимости от их роста, веса и возраста, - настаивают в управлении.



Одеваться нужно по погоде. В морозы одежда должна быть многослойной. Также нужно защитить руки, шею и голову от холода и ветра, тёплые перчатки, шапка и шарф всегда должны быть с вами.





