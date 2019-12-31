В Бурятии руководителя котельной оштрафовали за низкую температуру

Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, муниципальное унитарное предприятие «Еравнинское многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства», оказывающее услуги теплоснабжения на территории села Сосново-Озерское, нарушало закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
С 3 ноября по 5 декабря 2019 года на центральной котельной села температура теплоносителя была ниже необходимого уровня, установленного температурным графиком.
Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности за нарушение правил пользования тепловой энергией, правил эксплуатации тепловых сетей, ему назначен штраф, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
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