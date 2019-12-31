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В Бурятии руководителя котельной оштрафовали за низкую температуру

В Бурятии руководителя котельной оштрафовали за низкую температуру
Общество,  Фото:pixabay.com
Нарушение выявила прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, муниципальное унитарное предприятие «Еравнинское многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства», оказывающее услуги теплоснабжения на территории села Сосново-Озерское, нарушало закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С 3 ноября по 5 декабря 2019 года на центральной котельной села температура теплоносителя была ниже необходимого уровня, установленного температурным графиком.

Руководителю ресурсоснабжающей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Руководитель предприятия привлечен к административной ответственности за нарушение правил пользования тепловой энергией, правил эксплуатации тепловых сетей, ему назначен штраф, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. 
прокуратура
 
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