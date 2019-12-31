Перед Новым годом в Бурятии увеличилось число ДТП

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

В предновогодней суете увеличилось число автомобилей на дорогах



За сутки в Бурятии произошло 42 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, что больше обычного в два раза. Это связано с увеличением транспорта на улицах Улан-Удэ в преддверии Нового года. ДТП с пострадавшими не зарегистрированы, сообщает УГИБДД по республике.



На дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 427 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 13 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а также 3 автомобилистов за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года.



- Госавтоинспекция поздравляет с наступающим Новым Годом. Желаем всем участникам дорожного движения крепкого здоровья, любви и поддержки близких, мира и понимания в семьях, успехов во всех начинаниях и безопасных дорог, - пожелали дорожные полицейские.



