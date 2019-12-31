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Открылась главная Ёлка Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничного мероприятия

Накануне, 30 декабря, на площади Советов в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие главной Ёлки города.

Для зрителей творческие коллективы подготовили анимационные площадки с призами, традиционно выступил муниципальный концертный духовой оркестр в костюмах Дедов Морозов с любимыми новогодними композициями.

Горожан и гостей столицы поздравил с наступающим Новым годом мэр города Игорь Шутенков, главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин, председатель улан-удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев. Продолжилась официальная часть церемонией награждения победителей конкурса «Новогодний Улан-Удэ».

В праздничном концерте участвовали звёзды бурятской эстрады: Мэдэгма Доржиева, Чингис Рандаев, Тимур Болотов, Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, а так же группа «Лаккитон», театр народной музыки и танца «Забава», группа «Тэмуджин» и театр современного танца «Угол зрения».

С Новым годом поздравил жителей и гостей столицы поздравил Дед Мороз и Снегурочка. В течение всего праздничного вечера на главной площади Улан-Удэ было организовано народное караоке, где зрители совместно со звёздами бурятской эстрады исполнили самые известные новогодние песни.

Праздник завершился музыкальным фейерверком, сообщает комитет по культуре.

Новый год
 
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