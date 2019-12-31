Открылась главная Ёлка Улан-Удэ





Накануне, 30 декабря, на площади Советов в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие главной Ёлки города.Для зрителей творческие коллективы подготовили анимационные площадки с призами, традиционно выступил муниципальный концертный духовой оркестр в костюмах Дедов Морозов с любимыми новогодними композициями.Горожан и гостей столицы поздравил с наступающим Новым годом мэр города Игорь Шутенков, главный федеральный инспектор по Бурятии Сергей Ромахин, председатель улан-удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев. Продолжилась официальная часть церемонией награждения победителей конкурса «Новогодний Улан-Удэ».В праздничном концерте участвовали звёзды бурятской эстрады: Мэдэгма Доржиева, Чингис Рандаев, Тимур Болотов, Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников, а так же группа «Лаккитон», театр народной музыки и танца «Забава», группа «Тэмуджин» и театр современного танца «Угол зрения».С Новым годом поздравил жителей и гостей столицы поздравил Дед Мороз и Снегурочка. В течение всего праздничного вечера на главной площади Улан-Удэ было организовано народное караоке, где зрители совместно со звёздами бурятской эстрады исполнили самые известные новогодние песни.Праздник завершился музыкальным фейерверком, сообщает комитет по культуре.