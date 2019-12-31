В Улан-Удэ вручен первый документ из бурятского пергамента





Проект оценили дизайнеры региона. Они увидели в бурятском пергаменте отличный материал для творчества: прочный, красивый, аутентичный и экологичный, с широкими возможностями применения - от сувениров до иконописи.



В Центре каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» считают, что это прежде всего, имиджевый продукт.



- В Бурятии теперь есть своя собственная бумага, на которой можно писать своим собственным письмом, - считает председатель центра «Тэнгэриин бэшэг» Маргарита Дамбаева.



Преподаватели, входящие в состав учёного совета БГСХА отметили, что бумага могла бы также использоваться, в том числе и для издания книг. Так, уже в 2020 году республиканская типография выпустит первый экземпляр книги из бурятского пергамента. Однако, интригу с автором труда пока не раскрывают.



Кроме того, с 2020 года к проекту также подключится центр занятости населения республики, где для всех желающих из сёл и фермеров на заимках планируется продолжить обучение технологии по изготовлению бумаги из шкур овец и коз, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.



