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В Улан-Удэ вручен первый документ из бурятского пергамента

В Улан-Удэ вручен первый документ из бурятского пергамента
Общество,  Фото:минсельхозпрод Бурятии
На нём разместили надпись на монгольском языке

27 декабря в стенах БГСХА на учёном совете состоялась вручение первого документа из бурятского пергамента. На листе каллиграфы из Улан-Удэ оставили памятную надпись на монгольском языке: «Под вечно синим небом пусть веет флаг БГСХА».

Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятская государственная сельскохозяйственная академия совместно с центром каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» в 2019 году при поддержке республиканского минсельхоза запустили совместный проект по изготовлению бумаги из шкур овец и коз. 

Проект оценили дизайнеры региона. Они увидели в бурятском пергаменте отличный материал для творчества: прочный, красивый, аутентичный и экологичный, с широкими возможностями применения - от сувениров до иконописи.

В Центре каллиграфии «Тэнгэриин бэшэг» считают, что это прежде всего, имиджевый продукт.

- В Бурятии теперь есть своя собственная бумага, на которой можно писать своим собственным письмом, - считает председатель центра «Тэнгэриин бэшэг» Маргарита Дамбаева.

Преподаватели, входящие в состав учёного совета БГСХА отметили, что бумага могла бы также использоваться, в том числе и для издания книг. Так, уже в 2020 году республиканская типография выпустит первый экземпляр книги из бурятского пергамента. Однако, интригу с автором труда пока не раскрывают.

Кроме того, с 2020 года к проекту также подключится центр занятости населения республики, где для всех желающих из сёл и фермеров на заимках планируется продолжить обучение технологии по изготовлению бумаги из шкур овец и коз, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

БГСХА
 
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