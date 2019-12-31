В Улан-Удэ 31 декабря немного потеплеет

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 декабря по республике преимущественно без осадков



Ветер восточный 2-7, местами 9-14 м/с. Температура ночью 31-36, местами 41-46, по Прибайкалью, южным и юго-западным районам до 21-26, днём 20-25, местами 10-15, по северным районам до 28-33 мороза.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 31-33, днём 22-24 мороза

