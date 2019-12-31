Куда сходить в новогодние каникулы в Улан-Удэ?

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Представляем вашему вниманию анонсы мероприятий в зимние праздники



В течение всех новогодних каникул на всех спортивных площадках районов Улан-Удэ будут идти физкультурно-спортивные мероприятия. На городских катках с 1 по 8 января с 10:00 до 21:00 состоятся массовые катания. Также в эти дни с 10:00 до 17:00 будет работать прокат лыж на лыжных базах Улан-Удэ.



На ледовой арене «IceМетр» с 1 по 8 января пройдёт чемпионат РБ по хоккею (0+), а также первенство РБ по хоккею среди ветеранов старше сорока лет (0+). Кроме этого, на арене с 3 по 5 января продолжится показ первого семейного новогоднего ледового шоу – необычной музыкальной сказки на льду «Пузырь, Соломинка и Лапоть» (0+).



В ФСК и КСК «Дружба»с 4 по 8 января будет проходить XIV открытый турнир по мини-футболу «Кубок г. Улан-Удэ» (0+). Начало соревнований в 12:00.



В доме творчества Октябрьского района 3 и 4 января в 11:00 и 13:00 покажут новогоднее представление у ёлки «Однажды под Новый год или дорогу Деду Морозу» (0+). Новогоднее представление для родителей (0+) можно увидеть 4 января в 13:00 в городском дворце детского (юношеского) творчества.



Театрализованная концертная программа «Рождественский подарок» (0+) состоится 7 января в 14:00 в КДЦ «Рассвет». 9 января в 13:00 в КДЦ «Заречный» пройдёт мероприятие для детей из социально-незащищенных семей – концертно-игровое представление «Три добрых дела под Новый год» (0+). Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.



По информации дирекции по паркам культуры и отдыха города, с 3 по 7 января с 15:00 до 16:00 часов посетителям парков имени С.Н. Орешкова, имени Д.Ж. Жанаева, «Кристальный» и «Юбилейный» покажут ежедневную развлекательно-игровую программу «Новогодние каникулы в парках» (0+). В программе мероприятия: задорные аниматоры; новогодние квест-игры; интересные мастер-классы; подвижные конкурсы; эстафеты и весёлые соревнования от инструкторов по спорту. Дедушка Мороз и Снегурочка поздравят гостей парков с Новым годом и угостят маленьких горожан сладкими призами. Вход на мероприятие свободный.



Республиканские учреждения культуры приглашают отметить зимние праздники походом на театральную постановку, концерт или выставку, информирует пресс-служба минкультуры РБ.



В праздничные дни музей истории имени М.Н. Хангалова и художественный музей имени Ц. Сампилова работают 31 декабря, 3, 4, 5 и 8 января с 10:00 до 18:00 без перерыва. 3 и 8 января жители Улан-Удэ и гости столицы смогут бесплатно посетить выставки в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова – «Хронограф Бурятии» (0+), «Герой Отечества» (0+), «Свет веры православной» (0+), а также за оплату выставку состоящую из 76 полотен «Атлас тибетской медицины» (12+), «Гунны. Империя степей» (Хунну. Тайны исчезнувших цивилизаций) (6+). В художественном музее имени Ц.С. Сампилова можно увидеть несколько экспозиций: «Шедевры Русского искусства из запасников художественного музея» (0+), выставку заслуженного деятеля искусств Монголии Раднаажав Лхамсурэна «Дыхание вечности» (0+), автопортреты, портреты художников Бурятии, начиная с советских времен, заканчивая современностью – «Портреты. Границы жанра» (0+). Выставка «Вперёд, к Победе!» (0+) ещё раз напомнит о годах Великой Отечественной войны. Персональная выставка Виктории Рабжаевой (0+) также проходит в художественном музее имени. Ц.С. Сампилова.



Для самых маленьких в театре «Ульгэр» с 3 по 7 января пройдёт спектакль «Эльфы, и тролли, и волшебный шар» (0+). Сеансы начнутся в 11:00 и 15:00. Волшебная постановка расскажет малышам о том, как важно приходить друг другу на помощь и жить дружно.



Бурятский драматический театр имени Х. Намсараева покажет историю про умного и хитрого кота. «Кот в сапогах» (6+) пройдёт с 3 по 5 января 11:00 и 14:00. Все мы – это чьи-то соседи, друзья, родственники 6 января в 17:00 полюбившийся зрителям спектакль «Үбгэд+Хүгшэд» («Дедушки и бабушки») (16+). История про забавных персонажей дедушек и бабушек, которые живут рядом с нами, спектакль добавит праздничного настроения и бодрости на весь год. 7 января в 17:00 «Эжыетнай эрьэнгээ…» (16+) – спектакль о чуде, которое иногда случается, если очень захотеть. 8 января в 17:00 мистический спектакль на все времена «Улейские девушки» (12+).



В Русском драматическом театре им. Н. Бестужева с 2 по 8 января – на большой сцене 13:00, 10:30, 15:30 «Снежная королева» (0+) по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. История о самоотверженной и сильной девочке, которая готова преодолеть любые преграды. На малой сцене в эти же дни 12:00 и 14:00 – «Самый лучший подарок» (0+) – весёлая музыкально-игровая сказка о дружбе, доброте и взаимовыручке.



В театре оперы и балета имени Г. Цыдынжапова со 2 по 6 января пройдёт спектакль «Волшебник изумрудного города» (0+). Какое начало нового года без балета «Щелкунчик» (0+) композитора Петра Ильича Чайковского? 7 и 8 января в 12:00 и 17:00 гофмановская история вновь предстанет перед зрителями.



31 декабря, с 1 по 3 января государственный цирк Бурятии и театр танца «Угол зрения» представят фееричное балетно-акробатическое шоу «2020 новогодних чудес» (0+) в физкультурно-спортивном комплексе.



Рождество приходит вместе с Байкальским рождественским фестивалем. В Улан-Удэ 9 января приедет группа «Мегаполис», с её бессменным солистом Олегом Нестеровым. Известный коллектив радует своих поклонников не одно десятилетие. За все время существования команды, можно с уверенностью сказать, что она вне временных рамок и модных тенденций. Концерт (6+) состоится в театре оперы и балета в 18:30.



Ещё одна знаковая традиция фестиваля – концерт митрополичьего хора Улан-Удэнского кафедрального собора (6+), который пройдёт 10 января в КТЦ «Феникс» в 19:00.



14 января в 18:30 в Русском драматическом театре состоится концерт для ценителей вокальной музыки. «Песни души» (6+) исполнят певица из Нижнего Новгорода Майя Балашова и певцы из Бурятии Ольга Жигмитова и Чингис Раднаев.



Завершится фестиваль концертами в Нижнеангарске, посёлке Новый Уоян и селе Кичера 18-20 января. В концертной программе (6+), примут участие певцы Игорь Плотников, Тимур Болотов, моринхурист Эрдэм Дымбрылов, балетная пара Баир Жамбалов и Харука Ямада, солистки Бурятской государственной филармонии Сэсэг Аюшеева и Дашима Соктоева.



Детско-юношеская библиотека имени Д. Батожабая отдыхает 1,2,4,6,7 января, а 3 и 5 января в 11:00 пройдут мастер-классы по рисованию гуашью (0+), 5 января в 15:00 мастер-класс по лепке из глины (0+).

