Подросткам из улан-удэнского СИЗО вручили новогодние подарки

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Также ребятам сказали напутственные слова



Несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО-1 в Улан-Удэ, получили сладкие подарки. Их поздравили накануне Нового года и Рождества председатель Общественного совета при УФСИН России по Бурятии Николай Ломако и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Виктор Пластинин.



Николай Ломако побеседовал с каждым с каждым из них. Гости сказали слова поддержки и назидания. Объяснили ребятам, что, несмотря на то где они сейчас находятся и на сложившуюся ситуацию, всё ещё можно и нужно исправить.



После этого наставники вручили подросткам сладкие подарки, сообщает пресс-служба ведомства.

