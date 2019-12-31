 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Декабря

30 Декабря

Популярное

Подросткам из улан-удэнского СИЗО вручили новогодние подарки

Подросткам из улан-удэнского СИЗО вручили новогодние подарки
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Также ребятам сказали напутственные слова

Несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО-1 в Улан-Удэ, получили сладкие подарки. Их поздравили накануне Нового года и Рождества председатель Общественного совета при УФСИН России по Бурятии Николай Ломако и помощник начальника УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Виктор Пластинин.

Николай Ломако побеседовал с каждым с каждым из них. Гости сказали слова поддержки и назидания. Объяснили ребятам, что, несмотря на то где они сейчас находятся и на сложившуюся ситуацию, всё ещё можно и нужно исправить.

После этого наставники вручили подросткам сладкие подарки, сообщает пресс-служба ведомства. 
УФСИН
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Куда сходить в новогодние каникулы в Улан-Удэ?
Куда сходить в новогодние каникулы в Улан-Удэ?
Общество, 31.12.2019
Представляем вашему вниманию анонсы мероприятий в зимние праздники
В Бурятии браконьеры пытались избавиться от выловленной рыбы
В Бурятии браконьеры пытались избавиться от выловленной рыбы
Общество, 31.12.2019
Браконьеров задержали Забайкальском нацпарке
Топ-9 прорывов 2019 года в Бурятии
Топ-9 прорывов 2019 года в Бурятии
Общество, 31.12.2019
«Байкал-Daily» подготовил топ самых ярких побед жителей республики
Перед Новым годом в Бурятии увеличилось число ДТП
Перед Новым годом в Бурятии увеличилось число ДТП
Общество, 31.12.2019
В предновогодней суете увеличилось число автомобилей на дорогах  
Открылась главная Ёлка Улан-Удэ
Открылась главная Ёлка Улан-Удэ
Общество, 31.12.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничного мероприятия 
В Улан-Удэ 31 декабря немного потеплеет
В Улан-Удэ 31 декабря немного потеплеет
Общество, 31.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 декабря по республике преимущественно без осадков
Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир в Красноярск
Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир в Красноярск
Общество, 30.12.2019
Они примут участие в соревнованиях на призы академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили
В Забайкалье поздравили семьи, пострадавшие в апрельских пожаров
В Забайкалье поздравили семьи, пострадавшие в апрельских пожаров
Общество, 30.12.2019
Подарки им вручил губернатор края Александр Осипов
Улан-удэнцы стали призёрами фестиваля детского дзюдо
Улан-удэнцы стали призёрами фестиваля детского дзюдо
Общество, 30.12.2019
Они соревновались со юными спортсменами из Шелехова, Иркутска и Ангарска
В Бурятии прошла акция «Согревая сердца»
В Бурятии прошла акция «Согревая сердца»
Общество, 30.12.2019
Её провели для детей-сирот и граждан старшего поколения
В Улан-Удэ пробегут 2020 метров в честь своих обещаний
В Улан-Удэ пробегут 2020 метров в честь своих обещаний
Общество, 30.12.2019
1 января в парке «Юбилейный» состоится новогодний «Забег обещаний»
В Бурятии дети росгвардейцев посмотрели новогоднее представление
В Бурятии дети росгвардейцев посмотрели новогоднее представление
Общество, 30.12.2019
На протяжении всего спектакля дети вместе с артистами играли, танцевали и веселились

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^