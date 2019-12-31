В Улан-Удэ Полицейский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом

Общество, Фото: МВД по Бурятии

Представление провели детей, находящихся в трудной жизненной ситуации



28 декабря сотрудники отдела полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ вместе с волонтёрами БРО «Союза добровольцев России по Бурятии» провели новогоднее представление для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В мероприятии участвовало 60 детей, проживающих в Октябрьском районе.



В роли Полицейского Деда Мороза выступил участковый уполномоченный полиции, а волонтёры стали его волшебными помощниками. Вместе с ними детишки погрузились в новогодние приключения, в которых им предстояло танцевать, водить хоровод, соревноваться в ловкости и даже играть в снежки, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские и волонтёры вручили всем детям сладкие подарки, а самым маленьким подарили игрушки.



Ребята отблагодарили сказочных героев стихами и объятиями.



