Представление провели детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
28 декабря сотрудники отдела полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ вместе с волонтёрами БРО «Союза добровольцев России по Бурятии» провели новогоднее представление для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В мероприятии участвовало 60 детей, проживающих в Октябрьском районе.
В роли Полицейского Деда Мороза выступил участковый уполномоченный полиции, а волонтёры стали его волшебными помощниками. Вместе с ними детишки погрузились в новогодние приключения, в которых им предстояло танцевать, водить хоровод, соревноваться в ловкости и даже играть в снежки, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские и волонтёры вручили всем детям сладкие подарки, а самым маленьким подарили игрушки.
Ребята отблагодарили сказочных героев стихами и объятиями.
В Улан-Удэ Полицейский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом
Общество, Фото:
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