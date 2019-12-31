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В Улан-Удэ Полицейский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом

В Улан-Удэ Полицейский Дед Мороз поздравил детей с Новым годом
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Представление провели детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

28 декабря сотрудники отдела полиции №2 управления МВД России по Улан-Удэ вместе с волонтёрами БРО «Союза добровольцев России по Бурятии» провели новогоднее представление для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В мероприятии участвовало 60 детей, проживающих в Октябрьском районе.

В роли Полицейского Деда Мороза выступил участковый уполномоченный полиции, а волонтёры стали его волшебными помощниками. Вместе с ними детишки погрузились в новогодние приключения, в которых им предстояло танцевать, водить хоровод, соревноваться в ловкости и даже играть в снежки, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские и волонтёры вручили всем детям сладкие подарки, а самым маленьким подарили игрушки.

Ребята отблагодарили сказочных героев стихами и объятиями.

МВД Бурятии Новый год
 
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