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В Бурятии браконьеры пытались избавиться от выловленной рыбы

В Бурятии браконьеры пытались избавиться от выловленной рыбы
Общество,  Фото:ФГБУ «Заповедное Подлеморье»
Браконьеров задержали Забайкальском нацпарке

24 декабря в местности Мягкая Карга Забайкальского национального парка было задержано 5 жителей Баргузинского района Бурятии. Они подозреваются в незаконной добыче водных биологических ресурсов. Браконьеров задержали сотрудники оперативной группы «Сарма» ФГБУ «Заповедное Подлеморье» и сотрудники отделения полиции по посёлка Усть-Баргузин.

Злоумышленников попытались остановить государственные инспекторы оперативной группы в местности «Буртуй». Однако они проигнорировали требования, и продолжили движение в сторону КПП Забайкальского национального парка.

Кроме того, по пути они попытались избавиться от имеющихся улик, а именно от 39 штук рыбы породы сиг, выгрузив её из машины.

- Данная группа лиц передвигающихся на автомобилях «ВАЗ» и «УАЗ» была задержана при попытке выезда с особо охраняемой природной территории. Все пять человек были доставлены в отделение полиции, для выяснения личности и проведения досмотра, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

У нарушителей изъяты автомобили до выяснения всех обстоятельств дела, следствие продолжается. Ущерб, нанесенный незаконным выловом, составил 283 920 рублей.

Кроме того, двое из задержанных, привлечены к административной ответственности за незаконное нахождение на особо охраняемой природной территории. Каждого из нарушителей оштрафовали на 3 тысячи рублей, постановления в законную силу не вступили.

- В данное время на территории Забайкальского национального парка продолжаются совместные с правоохранительными органами мероприятия по охране территории - сотрудниками полиции и бойцами ОМОН управления Росгвардии по Бурятии, - заключили в нацпарке.

В организации напоминают, что за несоблюдение режима особо охраняемой природной территории Забайкальского национального парка, за нарушение которого предусмотрена административная и уголовная ответственность.

браконьерство национальный парк
 
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