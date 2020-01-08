В Бурятии первая школа юмора набрала учеников

















Конец 2019 года ознаменовался интересным событием для Бурятии. В республике начала свою работу первая бесплатная школа юмора. Последний кастинг прошёл 25 декабря в Улан-Удэ. До этого организаторы провели отбор в 5 населённых пунктах: городе Гусиноозерске, посёлке Заиграево, сёлах Турунтаево и Иволгинск, Тарбагатай.Главным идейным вдохновителем стал Никита Суханов. До открытия школы юмора он занимался организацией концертов комиков из Москвы в республике. В процессе работы понял, что по-настоящему классных юмористов, даже «на разогрев», в Бурятии крайне мало.- Изначально я хотел делать свой проект только в Улан-Удэ, но в итоге, поговорив с экспертами, пришёл к выводу, что будем делать его по всей республике. Для первой школы взяли 5 районов, - рассказал «Байкал-Daily» Никита Суханов.Юмористические курсы бесплатны. Кроме этого, кастинг - отбор на курсы - не подразумевал какого-либо возрастного ограничения, поэтому прийти на конкурс мог любой желающий.Виктории Мясниковой 42 года, до переезда в Бурятию 10 лет прожила в Красноярском крае. Она рассказывает, что там люди намного веселее, в республике же жители как «натянутая тетива». Сейчас Виктория подрабатывает на различных корпоративах, пытаясь всячески привнести юмор в свою жизнь и жизнь окружающих.- У меня такое ощущение, что люди так и ждут, чтобы на ком-нибудь сорваться, и я, как могу, юмором спасаюсь. И, вот, открывается школа юмора. Увидела об этом заголовок, открыла сайт «Байкал-Daily» и уже прочитала саму статью. Думаю, ну, раз нет ограничений ни по половому признаку, ни по возрасту, то нужно попробовать, - поведала Виктория Мясникова.Основной поток желающих попасть в проект составили школьники - активисты. Помимо просмотров различных шоу известных комиков на телевидении и на YouTube, ребята играют в КВН и участвуют в школьной самодеятельности.- На кастинге были прикольные судьи, мне понравилось, прямо очень. Кастинг я прошёл. Думаю, будет круто, надеюсь, что пройду дальше, - поделился своими ожиданиями с «Байкал-Daily» 12-летний Роман.А дальше для участников школы юмора будут проводиться тренинги от комиков Бурятии. Это участники команды КВН «Берег Байкала» Егор Гула и Баярто Мункин.- Это ребята из команды «Берег Байкала», команды, которая прошла в финал первой лиги КВН, выше только Высшая лига и Премьер-лига, соответственно, они уже на «телеке». Они в тренде, им 23-24 года, не испорчены ещё славой. Они могут передать свой опыт нескольких лет игры в КВН. Плюс, ребята выступают в стенд-ап проектах Улан-Удэ, в том числе на «разогревах» московских комиков, которые приезжают к нам, - сообщил Никита Суханов.Кроме этого, финальной частью обучения станут мастер-классы от комиков и авторов шуток с телеканала ТНТ.- Алексей Сапрыкин, сейчас он автор «Открытого микрофона». Всем участникам, которые там проходят в полуфинал и финал, помогает он. Также он автор «Comedy Баттл». Как «текстовик» и автор шуток, Алексей очень сильный. Именно он развил карьеру Андрея Бебуришвили. Но это ещё неточно, что он приедет. Скорее всего, приедет Антон Остерников. Сейчас он автор трёх команд КВН в Высшей лиге и автор «Comedy Баттл», - добавил он.Обучение первая республиканская школа юмора начала в новогодние каникулы.