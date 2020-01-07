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Топ клипов Бурятии 2019 года

Топ клипов Бурятии 2019 года
Общество, 
О том, какими видеоработами радовали своих слушателей бурятские артисты, а также о смешных и не очень роликах - в ежегодной подборке «Байкал-Daily»

«Оперативник УФСИНа»

Весной 2019 года сотрудники уголовно-исполнительной системы Бурятии обратили на себя пристальное внимание практически всей страны. УФСИНовцы записали клип, в котором первая девушка в форме хватает осуждённого за руку, заламывает её, вторая - надевает наручники, а затем поднимает голову мужчины вверх. В этот момент в песне поётся: «Это борьба с уголовкой, лидер скулит, словно псина. Оперативник УФСИНа».


Также сотрудники ставят на голову осуждённого яблоко и целятся в него из арбалета. Так в ведомстве хотели показать, как они борются с арбалетчиками, которые перекидывают на территории колоний запрещённые предметы.

Содержанием клипа и поведением сотрудников УФСИН обеспокоилась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она попросила провести служебную проверку и обратилась во ФСИН России и республиканскую прокуратуру.

Замглавы ФСИН России Валерий Максименко отреагировал на клип сотрудников бурятского управления. Он сообщил, что видео предназначалось для неофициального конкурса, но «один из балбесов просто взял и выложил свой клип в YouTube для бахвальства».

Бурятские КВН-щики сняли пародию на нерадивого полицейского

Запомнился 2019 не только «выходкой» людей в погонах из УФСИН по Бурятии, но и пародией на нерадивого полицейского. Бурятские КВН-щики сняли шуточный ролик о работе правоохранителя. В клипе снялся и вайнер из Казахстана Мейржан Туребаев.


По сценарию, бурятский полицейский убегает от шайки преступников, выкидывая на ходу семечки, пистолет и уголовное дело.

В конце видео коллега из Казахстана посоветовал главному герою снять форму и не позорить её: «Не позорь форму, полицейский – это не твоё, понял?».

Группа IOWA и Байкал

Популярная группа IOWA в ноябре представила зрителям клип на песню, посвящённую Байкалу - «Маяки».  Видео получилось злободневным и эффектным. Здесь показано, к чему может привести неразумное потребление – мир, как представляется создателями ролика, в итоге задыхается от пластика, вода стала грязной, везде мусор.

Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в павильоне киностудии «Ленфильм» построили декорации экологической катастрофы. Ребята для этого закупили 80 кг мусора, собирали бутылки и банки по друзьям и знакомым.

К слову, песня «Маяки» была представлена весной 2019 года на шоу «Песни на ТНТ».
Рэпер из Бурятии выпустил клип на песню «Седьмое октября»

7 октября за десять минут до полуночи с комментарием: «Когда почти забыл поздравить, но все-таки успел», уроженец Бурятии Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер Хаски, выпустил клип на трек «Седьмое октября». Название песни отсылает к дате рождения президента России Владимира Путина.

На кадрах можно увидеть полуразрушенную, обшарпанную комнату, а в центре на стене – портрет чиновника, смутно напоминающего самого Хаски.


В течение клипа лицо, изображенное на картине, стареет, но герой все ещё держит её на стене. Затем он наконец снимает портрет и видит за ним дыру в стене. Через эту дыру Хаски видит водопад и горы - прекрасный мир, который был до этого скрыт.

Фантастический образ Арюны Нимаевой

В ноябре бурятская певица Арюна Нимаева представила своей первый клип к популярной народной песне «Эрбэд соохор». Работа вызвала интерес у зрителей - клип был снят довольно необычно. Певица исполняет композицию на бурятском языке, играет на хомусе, белом морин-хууре, причём здесь присутствует и горловое пение. Предстаёт вокалистка в сказочных – можно сказать, мифических – образах.


По словам исполнительницы, клип снимался в трёх местах: в Иволгинском, Мухоршибирском и Заиграевском районах.

- Мы хотели показать нашу культуру нашими глазами, через призму современного искусства, - написала в Instagram артистка.

«Колыбельная для сына»

Культуру, но уже домашнего воспитания, взаимоотношений родителей и детей - хотела показать Сэсэг Аюшеева. На её песню «Улгын дуун» («Колыбельная для сына») был в этом году снят клип.

В ролике показывается, как молодая пара приходит в гости к родителям с маленьким сыном. Малыш не может уснуть в современной люльке, купленной из магазина, и капризничает. Тогда его дедушка достаёт старую колыбель – улгы, и мальчик спокойно засыпает именно в ней.


В Бурятии сняли клип на песню «Моя малая Родина»

В Сети в конце февраля появился яркий клип на композицию «Моя малая Родина» на бурятском языке. Песню исполняет артистка театра «Байкал» Оюна Баирова. Клип посвящён любви к своей Родине.

Съёмки проходили в Закаменском районе, где выросла артистка. На видео запечатлены уютный деревенский дом, процесс приготовления пищи, сбивания масла, а также буддийская ступа, дацан и природные красоты.


«Алтаргана» Дулмы Сунраповой

Еще одна бурятская артистка Дулма Сунрапова выпустила новый клип на народную песню «Алтаргана» под современную аранжировку.

В песне поётся о жёлтом кустарнике – Алтаргане - с очень сильной и развитой корневой системой, символизирующей народные «корни».

Клип получился довольно красочным. Музыкальный ролик снимали в живописных местах Бурятии.


Мэдэгма Доржиева вернула зрителей в 80-е

Бурятская певица Мэдэгма Доржиева представила клип на песню «Намуухан hүни». В клипе артистка предстаёт в необычном образе - в блестящем пиджаке, массивной цепочкой на шее и копной чёрных кудрявых волос, танцующие рядом с ней девушки также во всём блестящем и эффектном. Работа является своеобразной отсылкой к 80-м.


Сама исполнительница в процессе подготовки видео отметила в соцсети, что мода циклична, и старые тренды сейчас вновь актуальны.

Танцуют все

При составлении списка самых интересных клипов, снятых в Бурятии, мы не можем не упомянуть видео с ёхором. В ноябре состоялся релиз клипа на песню «MEND AMAR», которую исполнили популярные бурятские артисты – Алдар Дугарон и Сарюна Бальжинимаева, более известные как Alihan Dze и Saryuna. Музыку написал известный улан-удэнский ди-джей Heyul, а сам клип сняла студия Uulzar.

Алихан и Сарюна призывают людей собраться вместе, танцевать и веселиться. Видеоклип был снят недалеко от города Хайлар (Внутренняя Монголия, КНР).


В клипе молодые девушки, парни танцуют ёхор в степи, некоторые танцуют и современные танцы вроде флосса. Все – в красивых и ярких национальных костюмах. Утро сменяется ночью, а молодёжь непрерывно танцует вокруг костра и запускает фейерверки. Можно увидеть в клипе и совсем маленьких детей, они тоже водят хороводы и веселятся наравне со взрослыми.

В Бурятии сняли клип на кавер песни «Tonshit»

В 2019 году команда Uulzar порадовала своих зрителей не только клипом о ёхоре, но клипом на кавер песни «Tonshit». Ролик снимался в разное время года и в разных местах: в лесу, сельской местности, на реке.

Клип стремительно набрал популярность в Сети и вызвал у пользователей положительную реакцию: «всё получилось по-простому, со вкусом и безумно красиво».


Подростки сняли клип на крыше высотки

18 июля в Сети появился клип бурятской студии «Мунгэн хонхонууд» (Серебряные колокольчики) на песню «Хатарай үдэшэ» - «Вечер party». Песню на бурятском языке исполняет Саран Ендонова.

Подростки танцуют в разных локациях: на крыше одного из городских зданий, в автобусе, возле сооружения. Исполнительница Саран Ендонова «зажигает» в магазине в костюме покемона Пикачу, на трассе, на эскалаторе и даже в лифте.

Клип призывает людей отбросить на время грусть и заботы, потанцевать от души вместе с друзьями.



Это лишь некоторые видеоролики, запомнившиеся «Байкал-Daily».



итоги 2019 года
 
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