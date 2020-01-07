Топ клипов Бурятии 2019 года

«Оперативник УФСИНа»







Весной 2019 года сотрудники уголовно-исполнительной системы Бурятии обратили на себя пристальное внимание практически всей страны. УФСИНовцы записали клип, в котором первая девушка в форме хватает осуждённого за руку, заламывает её, вторая - надевает наручники, а затем поднимает голову мужчины вверх. В этот момент в песне поётся: «Это борьба с уголовкой, лидер скулит, словно псина. Оперативник УФСИНа».





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Также сотрудники ставят на голову осуждённого яблоко и целятся в него из арбалета. Так в ведомстве хотели показать, как они борются с арбалетчиками, которые перекидывают на территории колоний запрещённые предметы.









Содержанием клипа и поведением сотрудников УФСИН обеспокоилась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова . Она попросила провести служебную проверку и обратилась во ФСИН России и республиканскую прокуратуру.







Замглавы ФСИН России Валерий Максименко отреагировал на клип сотрудников бурятского управления. Он сообщил, что видео предназначалось для неофициального конкурса, но «один из балбесов просто взял и выложил свой клип в YouTube для бахвальства».





Бурятские КВН-щики сняли пародию на нерадивого полицейского







Запомнился 2019 не только «выходкой» людей в погонах из УФСИН по Бурятии, но и пародией на нерадивого полицейского. Бурятские КВН-щики сняли шуточный ролик о работе правоохранителя. В клипе снялся и вайнер из Казахстана Мейржан Туребаев.









По сценарию, бурятский полицейский убегает от шайки преступников, выкидывая на ходу семечки, пистолет и уголовное дело.







Группа IOWA и Байкал





Популярная группа IOWA в ноябре представила зрителям клип на песню, посвящённую Байкалу - «Маяки». Видео получилось злободневным и эффектным. Здесь показано, к чему может привести неразумное потребление – мир, как представляется создателями ролика, в итоге задыхается от пластика, вода стала грязной, везде мусор.





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Чтобы воссоздать атмосферу глобального апокалипсиса, в павильоне киностудии «Ленфильм» построили декорации экологической катастрофы. Ребята для этого закупили 80 кг мусора, собирали бутылки и банки по друзьям и знакомым.







Рэпер из Бурятии выпустил клип на песню «Седьмое октября»





Хаски, выпустил клип на трек «Седьмое октября». Название песни отсылает к дате рождения президента России Владимира Путина.

7 октября за десять минут до полуночи с комментарием: «Когда почти забыл поздравить, но все-таки успел», уроженец Бурятии Дмитрий Кузнецов, известный как рэпер, выпустил клип на трек «Седьмое октября». Название песни отсылает к дате рождения президента России Владимира Путина.





На кадрах можно увидеть полуразрушенную, обшарпанную комнату, а в центре на стене – портрет чиновника, смутно напоминающего самого Хаски.





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В ноябре бурятская певица Арюна Нимаева представила своей первый клип к популярной народной песне «Эрбэд соохор» . Работа вызвала интерес у зрителей - клип был снят довольно необычно. Певица исполняет композицию на бурятском языке, играет на хомусе, белом морин-хууре, причём здесь присутствует и горловое пение. Предстаёт вокалистка в сказочных – можно сказать, мифических – образах.





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«Колыбельная для сына»







Культуру, но уже домашнего воспитания, взаимоотношений родителей и детей - хотела показать Сэсэг Аюшеева. На её песню «Улгын дуун» («Колыбельная для сына») был в этом году снят клип





В ролике показывается, как молодая пара приходит в гости к родителям с маленьким сыном. Малыш не может уснуть в современной люльке, купленной из магазина, и капризничает. Тогда его дедушка достаёт старую колыбель – улгы, и мальчик спокойно засыпает именно в ней.







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В Бурятии сняли клип на песню «Моя малая Родина»







В Сети в конце февраля появился яркий клип на композицию «Моя малая Родина» на бурятском языке. Песню исполняет артистка театра «Байкал» Оюна Баирова. Клип посвящён любви к своей Родине





Съёмки проходили в Закаменском районе, где выросла артистка. На видео запечатлены уютный деревенский дом, процесс приготовления пищи, сбивания масла, а также буддийская ступа, дацан и природные красоты.







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«Алтаргана» Дулмы Сунраповой







Еще одна бурятская артистка Дулма Сунрапова выпустила новый клип на народную песню «Алтаргана» под современную аранжировку.







В песне поётся о жёлтом кустарнике – Алтаргане - с очень сильной и развитой корневой системой, символизирующей народные «корни».





Клип получился довольно красочным. Музыкальный ролик снимали в живописных местах Бурятии.





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Мэдэгма Доржиева вернула зрителей в 80-е





Бурятская певица Мэдэгма Доржиева представила клип на песню «Намуухан hүни». В клипе артистка предстаёт в необычном образе - в блестящем пиджаке, массивной цепочкой на шее и копной чёрных кудрявых волос, танцующие рядом с ней девушки также во всём блестящем и эффектном. Работа является своеобразной отсылкой к 80-м.







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Сама исполнительница в процессе подготовки видео отметила в соцсети, что мода циклична, и старые тренды сейчас вновь актуальны.







Танцуют все





Алихан и Сарюна призывают людей собраться вместе, танцевать и веселиться. Видеоклип был снят недалеко от города Хайлар (Внутренняя Монголия, КНР).





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В Бурятии сняли клип на кавер песни «Tonshit»







В 2019 году команда Uulzar порадовала своих зрителей не только клипом о ёхоре, но клипом на кавер песни «Tonshit». Ролик снимался в разное время года и в разных местах: в лесу, сельской местности, на реке.





Клип стремительно набрал популярность в Сети и вызвал у пользователей положительную реакцию: «всё получилось по-простому, со вкусом и безумно красиво».





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Подростки сняли клип на крыше высотки









18 июля в Сети появился клип бурятской студии «Мунгэн хонхонууд» (Серебряные колокольчики) на песню «Хатарай үдэшэ» - «Вечер party». Песню на бурятском языке исполняет Саран Ендонова.





Подростки танцуют в разных локациях: на крыше одного из городских зданий, в автобусе, возле сооружения. Исполнительница Саран Ендонова «зажигает» в магазине в костюме покемона Пикачу, на трассе, на эскалаторе и даже в лифте.





Клип призывает людей отбросить на время грусть и заботы, потанцевать от души вместе с друзьями.





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Это лишь некоторые видеоролики, запомнившиеся «Байкал-Daily».