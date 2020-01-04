Топ событий культуры 2019 года

Летом отгремел традиционный «Голос Кочевников». В этом году он впервые проходил три дня, четвёртым стал день офф-программы, которая проходила в Улан-Удэ. В Ацагатской долине артисты и музыкальные группы из Китая, Индии, Португалии, Грузии, Южной Кореи, Казахстана, Монголии и России выступили на двух сценах для жителей и гостей республики.
Одним из известных гостей мероприятия стал известный рокер Найк Борзов. Он дал часовой концерт в последний день фестиваля, а перед выступлением прогуливался по холмам на солнцепёке и общался с жителями Бурятии. Во второй день хедлайнером фестиваля была группа «Мельница». Ради автографов музыкантов один из фанатов не пожалел собственного паспорта. Выступление коллектива получилось эффектным, несмотря на не очень хорошее самочувствие солистки группы. Фестиваль собрал около 10 тысяч посетителей.
После «Голоса Кочевников» не менее ярко был отпразднован юбилей авиационного завода. Его тоже отмечали несколько дней – с 30 августа по 1 сентября. Горожане смогли посмотреть авиационную технику, праздничные концерты и, конечно же, салют. Почётными гостями юбилея стали известная исполнительница Юлия Чичерина и группа «Браво». Горожане остались в восторге и делились впечатлениями в соцсетях. «Спасибо за концерт!!! Зажжжгла», «Спасибо за концерт. Вы - девушка зажигалочка», «Спасибо!!!», «Чичерина клёвая, отожгла», - благодарили артистов улан-удэнцы.
Мероприятие посетили около 45 тысяч человек.
После этих летних праздников, в сентябре, прошёл День города. Осенний день выдался на редкость холодным. Горожане ходили в куртках и шапках, когда дети на сцене выступали в летних концертных костюмах. Тогда глава Бурятии Алексей Цыденов признался, что ему «смотреть больно» на мёрзнущих детей. Он распорядился, чтобы впредь дети выступали в соответствующей одежде. А Игорь Шутенков предложил перенести празднование Дня города на лето. Улан-удэнцы с помощью голосования выбрали июнь.
Весной в Улан-Удэ выступили «Руки вверх», Филипп Киркоров, Стас Михайлов. Летом на «Голосе Кочевников» выступили Найк Борзов и «Мельница», в августе – Юлия Чичерина и «Браво». Однако осенью ситуация изменилась.
Обычно в холодное время года в столицу Бурятии приезжают с гастролями известные музыканты, певцы, творческие коллективы. Однако прошедшей осенью отменилось сразу два концерта – группы «Ария» и популярной певицы Ольги Бузовой. Для сравнения, в 2017 году улан-удэнцев порадовали Наргиз, «Сплин», «Би-2» и многие другие. В прошлом году в ФСК прошли яркие выступления Димы Билана, «ДДТ», Егора Крида, Элджея, Jah Khalib и многих других. Что ж, хочется верить, что в 2020 году ситуация исправится, и звёзды будут радовать жителей Бурятии своим творчеством.
В этом году в Бурятии открылось несколько модельных библиотек. Они отличаются от привычных тем, что в необычном и ярком пространстве можно уютно расположиться на пуфике или мягкой лестнице. Книги располагаются на ярких стеллажах. Открытие библиотек стало возможным благодаря нацпроекту «Культура».
Также в районах Бурятии открылись современные кинозалы, отремонтировали Дома культуры. Многие сельчане обрадовались, что посмотреть кинопремьеры им теперь можно в родном селе, не выезжая для этого в Улан-Удэ. Например, на открытии в культурно-досуговом центре села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии зрители увидели фильм «Байкальские каникулы». Всего в 2019 году в республике открылись 9 кинозалов.
В октябре сменился директор Русского драматического имени Бестужева. Им стала Наталья Светозарова. Кадровые изменения произошли в связи со смертью Пётра Степанова. Он руководил театром с 1998 года. В сентябре он скончался после продолжительной болезни. Незадолго до смерти он получил звание Почётного гражданина Улан-Удэ.
В августе танцоры Бурятии отличились на фестивале «Таврида-АРТ». Грант в 900 тысяч рублей выиграл директор школы танцев в Улан-Удэ Виктор Яо-Фун-Тан. Его проект – проведение межрегионального танцевального чемпионата «Сибирский Молот'ОК». Вторым победителем стала Виктория Мункуева. Девушка получила 500 тысяч рублей на организацию межрегионального фестиваля уличных танцев «Baikal Dweezh contest» с приглашением топовых хореографов России и Европы. Танцоры были впечатлены масштабами фестиваля и профессионализмом творческих коллективов, здесь собралось 500 человек со всей страны. 130 из них получили гранты.
Нельзя не отметить знаковое для Бурятии событие – чемпионат мира по боксу.
Понятно, что это спортивное событие, но на открытии была представлена культурная программа, которая впечатлила гостей мероприятия. Церемония длилась почти 1,5 часа. Она началась с истории девушки-боксаны, которая впитала силу четырёх стихий.
В ярком шоу об истории и разнообразии региона приняли участие более 900 артистов разных жанров лучших творческих коллективов республики.