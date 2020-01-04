Топ событий культуры 2019 года

Одним из известных гостей мероприятия стал известный рокер Найк Борзов. Он дал часовой концерт в последний день фестиваля, а перед выступлением прогуливался по холмам на солнцепёке и общался с жителями Бурятии. Во второй день хедлайнером фестиваля была группа «Мельница». Ради автографов музыкантов один из фанатов не пожалел собственного паспорта. Выступление коллектива получилось эффектным, несмотря на не очень хорошее самочувствие солистки группы. Фестиваль собрал около 10 тысяч посетителей.

























В этом году в Бурятии открылось несколько модельных библиотек. Они отличаются от привычных тем, что в необычном и ярком пространстве можно уютно расположиться на пуфике или мягкой лестнице. Книги располагаются на ярких стеллажах. Открытие библиотек стало возможным благодаря нацпроекту «Культура».







Также в районах Бурятии открылись современные кинозалы, отремонтировали Дома культуры. Многие сельчане обрадовались, что посмотреть кинопремьеры им теперь можно в родном селе, не выезжая для этого в Улан-Удэ. Например, на открытии в культурно-досуговом центре села Турунтаево Прибайкальского района Бурятии зрители увидели фильм «Байкальские каникулы». Всего в 2019 году в республике открылись 9 кинозалов.





В октябре сменился директор Русского драматического имени Бестужева. Им стала Наталья Светозарова. Кадровые изменения произошли в связи со смертью Пётра Степанова. Он руководил театром с 1998 года. В сентябре он скончался после продолжительной болезни. Незадолго до смерти он получил звание Почётного гражданина Улан-Удэ.













Нельзя не отметить знаковое для Бурятии событие – чемпионат мира по боксу.







Понятно, что это спортивное событие, но на открытии была представлена культурная программа, которая впечатлила гостей мероприятия. Церемония длилась почти 1,5 часа. Она началась с истории девушки-боксаны, которая впитала силу четырёх стихий.



