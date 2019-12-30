Они завоевали 6 медалей в Сочи
Воспитанники областной спортивной школы олимпийского резерва Александра Зубкова из Братска успешно выступили на всероссийских соревнованиях по санному спорту, которые проходили с 19 по 24 декабря в Сочи.
Среди юношей 14-15 лет на одноместных санях Юрий Верхошанский завоевал серебряную медаль. Среди девушек 14-15 лет второе место заняла Екатерина Рябова. На двухместных санях Екатерина Рябова и Элиза Ханнанова одержали победу. Среди юниоров на одноместных санях бронзовую медаль взял Артём Чупров. Среди девушек 16-17 лет Мария Киреева стала третьей на одноместных санях.
У Екатерины Рябовой, Элизы Ханнановой и Марии Киреевой тренером является Наталья Ознобихина. Юрий Верхошанский занимается у Дмитрия Смирнова. Артём Чупров тренируется у Александра Стоянова. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Саночники из Братска успешно выступили на всероссийских соревнованиях
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