В Забайкалье поздравили семьи, пострадавшие в апрельских пожаров

Общество, Фото: пресс-служба губернатора Забайкальского края

Подарки им вручил губернатор края Александр Осипов



В Забайкалье накануне Нового года семьи, получившие новое жилье после апрельских пожаров 2019 года, посетил губернатор края Александр Осипов. Глава региона осмотрел, как они устроились на новом месте, поздравил с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством.



Семья Косяковых после ЧС переехала в Читу из села Унда Балейского района 22 июня. Ольга и Анатолий Лапердины ранее проживали в селе Шара Александрово-Заводского района, сегодня у них квартира в посёлке Текстильщиков. Семья Шестаковых выбрала жильё в селе Смоленка Читинского района. Сюда они переехали из Балейского района.



По словам хозяйки семейства Юлии Шестаковой, дом приглянулся им в первую очередь из-за участка. На нем размещены две большие теплицы, посажены кусты малины, в доме хорошее подполье. Дети учатся в школе.



Губернатор от правительства края вручил семье Косяковых электроплиту, Шестаковым – ноутбук, средства реабилитации ходунки – для главы семейства Лапердиных. Забайкальцы поздравили главу региона и поблагодарили за внимание, оказанное им после ЧС.



Пожары, произошедшие в Забайкалье в конце апреля этого года, лишили людей домов во многих населённых пунктах региона. Сотни забайкальцев остались без крыши над головой из-за стихии. Для покупки новых жилых помещений пострадавшим, из федерального и краевого бюджетов суммарно было выделено более 430 миллионов рублей. Семьи сами решали: где и в каком виде они получат новое жильё, некоторые выбрали строительство на прежнем месте жительства, но большинство предпочли покупку квартир и домов в Чите, Борзе, Шилке и других городах региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.

