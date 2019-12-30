Подарки им вручил губернатор края Александр Осипов
В Забайкалье накануне Нового года семьи, получившие новое жилье после апрельских пожаров 2019 года, посетил губернатор края Александр Осипов. Глава региона осмотрел, как они устроились на новом месте, поздравил с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством.
Семья Косяковых после ЧС переехала в Читу из села Унда Балейского района 22 июня. Ольга и Анатолий Лапердины ранее проживали в селе Шара Александрово-Заводского района, сегодня у них квартира в посёлке Текстильщиков. Семья Шестаковых выбрала жильё в селе Смоленка Читинского района. Сюда они переехали из Балейского района.
По словам хозяйки семейства Юлии Шестаковой, дом приглянулся им в первую очередь из-за участка. На нем размещены две большие теплицы, посажены кусты малины, в доме хорошее подполье. Дети учатся в школе.
Губернатор от правительства края вручил семье Косяковых электроплиту, Шестаковым – ноутбук, средства реабилитации ходунки – для главы семейства Лапердиных. Забайкальцы поздравили главу региона и поблагодарили за внимание, оказанное им после ЧС.
Пожары, произошедшие в Забайкалье в конце апреля этого года, лишили людей домов во многих населённых пунктах региона. Сотни забайкальцев остались без крыши над головой из-за стихии. Для покупки новых жилых помещений пострадавшим, из федерального и краевого бюджетов суммарно было выделено более 430 миллионов рублей. Семьи сами решали: где и в каком виде они получат новое жильё, некоторые выбрали строительство на прежнем месте жительства, но большинство предпочли покупку квартир и домов в Чите, Борзе, Шилке и других городах региона. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Забайкальского края.
В Забайкалье поздравили семьи, пострадавшие в апрельских пожаров
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они соревновались со юными спортсменами из Шелехова, Иркутска и Ангарска
Её провели для детей-сирот и граждан старшего поколения
1 января в парке «Юбилейный» состоится новогодний «Забег обещаний»
Они завоевали 6 медалей в Сочи
На протяжении всего спектакля дети вместе с артистами играли, танцевали и веселились
Ребята играли, водили хоровод и получали подарки
Праздник был организован для детей
В день открытия горожанам показали фильм про восстание декабристов
Музыкант снял музыкальный клип за 24 часа
Здесь планируется строительство очистных сооружений
Салаты относятся к скоропортящимся продуктам
Удостоверения вручили членам добровольной народной дружины «Любимый дворик»
В ролике актёр Маколей Калкин «заговорил» на бурятском языке
Музыкант Зандан Шойдоков исполнил кавер-версию песни «Senorita»
Если в банке слышно бульканье – лучше отказаться от такой икры