Лудуб Очиров выпустил новогодний клип «Шэнэ жэлээр!»

«За 24 часа группа деревенских парней Лудуб, Айдар и Бат – Этигэл создали для вас и сняли клип, чтобы этот Новый год для всех Вас был таким же весёлым, лёгким и озорным, несмотря ни на какие проблемы!!!! Спасибо всем спонтанным участникам этого удивительного проекта!!», сообщается на YouTube канале композитора.





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