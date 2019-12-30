Лудуб Очиров выпустил новогодний клип «Шэнэ жэлээр!»

Накануне известный музыкант и композитор из Бурятии Лудуб Очиров выпустил новый клип на песню «Шэнэ жэлээр!» («С Новым годом!»).
«За 24 часа группа деревенских парней Лудуб, Айдар и Бат – Этигэл создали для вас и сняли клип, чтобы этот Новый год для всех Вас был таким же весёлым, лёгким и озорным, несмотря ни на какие проблемы!!!! Спасибо всем спонтанным участникам этого удивительного проекта!!», сообщается на YouTube канале композитора.
В клипе Лудуб Очиров и двое его друзей поздравляют всех с наступающим годом и поют новую песню вместе с местными жителями. На кадрах также можно увидеть юных гимнасток и других танцующих детей.
Клип снимали и на площади Советов – прямо у головы Ленина. Лудуб играл на морин-хууре и даже пел, сидя на лошади.
Пользователи Сети пишут: «Бомба», «Очень круто», «Теперь эта песня у меня целый день в голове».
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно Лудуб Очиров исполнил произведение композитора Николая Римского-Корсакова «Полёт шмеля» на скорость. Он уложился в 50 секунд и поставил новый рекорд.