В Бурятии решают экологические проблемы озера Гусиное

Здесь планируется строительство очистных сооружений
Активисты Общероссийского народного фронта Бурятии проконтролируют выделение средств на строительство очистных сооружений и водозаборной скважины в Селенгинском районе, сообщили в пресс-службе ОНФ.
Ранее на прямую линию с Владимиром Путиным поступило обращение от жителя Селенгинского района. Он просил принять меры в связи с экологическими проблемами озера Гусиное, возникших, в том числе из-за отсутствия очистных сооружений.
Кроме того, местный житель просил о строительстве водозаборной скважины для обеспечения водой местных жителей.
Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса сообщило в своём ответе, что вопрос о строительстве очистных сооружений в селе Гусиное озеро находится на контроле правительства Бурятии. Но для строительства данных объектов необходимо иметь разработанную проектно-сметную документацию и положительное заключение экспертиз.
В связи с большими затратами, реализация проектов невозможна без привлечения федерального финансирования. Поэтому правительство включило объекты в приоритетные федеральные проекты. Строительство скважины запланировано в рамках проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология». Очистные сооружения войдут в проект «Сохранение озера Байкал».
Для участия в национальных проектах республике необходимо предоставить результаты экспертиз и проектно-сметную документацию. С этой целью министерство строительства подготовило бюджетную заявку для рассмотрения на сессии Народного Хурала в феврале 2020 года и выделении 13,8 млн рублей на разработку проектной документации на строительство водозаборных сооружений. Законом о республиканском бюджете на 2020 г. предусмотрено финансирование на разработку документации очистных сооружений в селе Гусиное Озеро в размере 5 млн рублей.
- Полагаю, что если законом Бурятии о бюджете на 2020 год уже предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации (ПСД) очистных сооружений, то разработка ПСД должна состояться. Вопрос в какие сроки. От этого зависят сроки выделения средств на само строительство - отметил активист регионального отделения ОНФ Бурятии Александр Калашников. – Будем надеяться, что бюджетная заявка минстроя Бурятии на сумму 13,83 млн рублей на ПСД водозаборной скважины будет одобрена на февральской сессии Народного Хурала.
Всего на прямую линию с президентом из Бурятии поступило 4,5 тысяч обращений, из них 70 из них решены, ещё 181 находится в работе.
В Бурятии решают экологические проблемы озера Гусиное
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