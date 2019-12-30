Её провели для детей-сирот и граждан старшего поколения
В преддверии Нового года в Бурятии прошла благотворительная акция «Согревая сердца». Она была направлена на взаимодействие ребят из организаций для детей-сирот и граждан старшего поколения, проживающих в учреждениях социального обслуживания. Мероприятие организовал отдел постинтернатного сопровождения центра социальной поддержки на базе комплексного центра «Доверие».
Ребята, состоящие на сопровождении, подарили проживающим красочные поздравительные открытки, сделанные своими руками, стенгазету с пожеланиями и вкусные сладкие подарки.
Поскольку Новый год – это праздник, который любят и дети, и взрослые, то все занимались совместным творчеством и изготовили новогодние игрушки на ёлку. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
В Бурятии прошла акция «Согревая сердца»
Общество, Фото:
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