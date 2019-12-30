В Бурятии прошла акция «Согревая сердца»

Общество, Фото: пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ

Её провели для детей-сирот и граждан старшего поколения



В преддверии Нового года в Бурятии прошла благотворительная акция «Согревая сердца». Она была направлена на взаимодействие ребят из организаций для детей-сирот и граждан старшего поколения, проживающих в учреждениях социального обслуживания. Мероприятие организовал отдел постинтернатного сопровождения центра социальной поддержки на базе комплексного центра «Доверие».



Ребята, состоящие на сопровождении, подарили проживающим красочные поздравительные открытки, сделанные своими руками, стенгазету с пожеланиями и вкусные сладкие подарки.



Поскольку Новый год – это праздник, который любят и дети, и взрослые, то все занимались совместным творчеством и изготовили новогодние игрушки на ёлку. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.

