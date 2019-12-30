Салаты относятся к скоропортящимся продуктам
Одним из главных блюд на новогоднем столе обычно бывает салат. Однако следует помнить, что любой салат – благоприятная питательная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые способны продуцировать токсины. Поэтому неправильно хранящийся салат может стать причиной тяжёлого пищевого отравления, сообщает управление Роспотребнадзора по Бурятии.
В салатах перемешано множество продуктов с разной стойкостью хранения, и поэтому его срок годности будет зависеть от рецепта. К тому же, салаты часто заправляют майонезом или другим соусом, а это ускоряет процессы размножения микробов. Поэтому салаты относят к скоропортящимся пищевым продуктам, которые рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2+6ºС.
Сроки годности салатов регламентированы. Салаты из сырых овощей или фруктов, могут хранится 18 часов, после заправки – только 12. Салаты с добавлением мяса, птицы, копчёностей – 18 часов, после заправки – 12. Салаты и винегреты из варёных овощей – тоже 18 часов, после заправки – 12.
А вот салаты с добавлением консервированных овощей или варёных яиц после заправки – только 6 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки - 12 часов. Салаты из маринованных, солёных, квашеных овощей – 36 часов.
- Заправлять салаты безопаснее всего перед подачей на стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник,- сообщает пресс-служба управления.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии стоимость салата «Оливье» выросла на 11,2% - до 324,8 рублей.
Жителям Бурятии советуют не оставлять салаты на столе на всю новогоднюю ночь
Общество, Фото:
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