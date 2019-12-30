В Бурятии дети росгвардейцев посмотрели новогоднее представление

Детей ждали увлекательные приключения сказочных персонажей – Бабы Яги, Кикиморы, Кощея и, конечно же, Деда Мороза со Снегурочкой. На протяжении всего спектакля дети вместе с артистами играли, танцевали и веселились.





В Бурятии более 130 детей сотрудников и военнослужащих подразделений управления Росгвардии по республике побывали на красочном представлении «Пропажа Деда Мороза».После представления детей ждали подарки и фотографирование со сказочными персонажами.- Наши артисты старались вложить всю душу в представление, вжиться в роль, чтобы подарить детям новогодний праздник,- отметил замначальника управления полковник Василий Лосев.А в воскресенье дети съездили в новогоднюю деревню Деда Мороза в Этнографическом музее. Ребята побывали в гостях у сказочных персонажей, посетили обсерваторию Дедушки Мороза, волшебный сказочный лес и космодром, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.