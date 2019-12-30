В Бурятии дети росгвардейцев посмотрели новогоднее представление

На протяжении всего спектакля дети вместе с артистами играли, танцевали и веселились
В Бурятии более 130 детей сотрудников и военнослужащих подразделений управления Росгвардии по республике побывали на красочном представлении «Пропажа Деда Мороза».
Детей ждали увлекательные приключения сказочных персонажей – Бабы Яги, Кикиморы, Кощея и, конечно же, Деда Мороза со Снегурочкой. На протяжении всего спектакля дети вместе с артистами играли, танцевали и веселились.
После представления детей ждали подарки и фотографирование со сказочными персонажами.
- Наши артисты старались вложить всю душу в представление, вжиться в роль, чтобы подарить детям новогодний праздник,- отметил замначальника управления полковник Василий Лосев.
А в воскресенье дети съездили в новогоднюю деревню Деда Мороза в Этнографическом музее. Ребята побывали в гостях у сказочных персонажей, посетили обсерваторию Дедушки Мороза, волшебный сказочный лес и космодром, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
На протяжении всего спектакля дети вместе с артистами играли, танцевали и веселились
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