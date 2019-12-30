В Бурятии хит уходящего года исполнили на морин-хууре





Житель Бурятии Зандан Шойдоков исполнил на морин-хууре популярную песню Shawn Mendes, Camila Cabello «Senorita». Видеоролик опубликовали в Instagram аккаунте Буддийской Традиционной Сангхи, за сутки он набрал почти пять тысяч просмотров.В начале видео музыкант записал щелчки и стук, добавил гитару, и только затем начал играть на морин-хууре. Ролик подписали так: «Такого исполнения вы навряд ли где слышали. Это просто супер».Пользователи Сети по достоинству оценили кавер: «Супер, мне очень понравилось! По-новому зазвучала, как-то по-особенному!», «Превосходное исполнение, замечательно!», «чёткий слух. Талант», «Шикарно, прекрасно!».В начале декабря Зандан Шойдоков опубликовал кавер-версию знаменитой песни John Legend «All of me». Пользователи Сети писали: «Готова слушать вечно», «Очень душевно и красиво». Некоторым так понравилась музыка, что они решили обратить внимание самого Джона Ледженда на кавер Зандана – пользователи оставляли в комментариях ссылку на аккаунт американского певца, чтобы тот получал уведомления.