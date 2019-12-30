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В Бурятии хит уходящего года исполнили на морин-хууре

В Бурятии хит уходящего года исполнили на морин-хууре
Общество, 
Музыкант Зандан Шойдоков исполнил кавер-версию песни «Senorita»

Житель Бурятии Зандан Шойдоков исполнил на морин-хууре популярную песню Shawn Mendes, Camila Cabello «Senorita». Видеоролик опубликовали в Instagram аккаунте Буддийской Традиционной Сангхи, за сутки он набрал почти пять тысяч просмотров.

В начале видео музыкант записал щелчки и стук, добавил гитару, и только затем начал играть на морин-хууре. Ролик подписали так: «Такого исполнения вы навряд ли где слышали. Это просто супер».



Пользователи Сети по достоинству оценили кавер: «Супер, мне очень понравилось! По-новому зазвучала, как-то по-особенному!», «Превосходное исполнение, замечательно!», «чёткий слух. Талант», «Шикарно, прекрасно!».

В начале декабря Зандан Шойдоков опубликовал кавер-версию знаменитой песни John Legend «All of me». Пользователи Сети писали: «Готова слушать вечно», «Очень душевно и красиво». Некоторым так понравилась музыка, что они решили обратить внимание самого Джона Ледженда на кавер Зандана – пользователи оставляли в комментариях ссылку на аккаунт американского певца, чтобы тот получал уведомления. 



Как сообщал «Байкал-Daily», Зандан Шойдоков играл на народном инструменте для композиции «Утро туманное», которую исполнила оперная дива Ольга Жигмитова. Также музыкант принимал участие в записи клипа на песню «Шэнэ жэлэй баяр», которую подготовили к празднику Белого месяца. 

Ранее жителей Бурятии кавер-версиями популярных песен поразила Анастасия Бубеева. Девушка исполняла на морин-хууре новогодние композиции
морин-хуур музыканты
 
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