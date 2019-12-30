Ребята играли, водили хоровод и получали подарки
Полицейский Дед Мороз и сотрудники полиции посетили Ильинский детский туберкулёзный санаторий. В мероприятии участвовали сотрудники экспертно-криминалистического центра и медико-санитарной части МВД по Бурятии.
Сказочные персонажи из мультфильма «Холодное сердце» поиграли с детьми в любимые игры. Весёлый хоровод вокруг ёлки сразу поднял настроение ребятам, уверяют организаторы.
Правоохранители подарили детям сладкие подарки и пожелали исполнения всех желаний в Новом году.
Коллектив медико-санитарной части МВД России по Бурятии шефствует над пациентами Ильинского детского туберкулёзного санатория с 2007 года. Ежегодно сотрудники выезжают к детям в дни общероссийских праздников.
В Бурятии полицейский Дед Мороз поздравил больных детей
Общество, Фото:
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