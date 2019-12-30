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Юрий Ботоев в стихах поздравил жителей Бурятии с Новым годом

Юрий Ботоев в стихах поздравил жителей Бурятии с Новым годом
Общество, 
Режиссёр, поэт-сатирик Юрий Ботоев записал необычное поздравление

Известный поэт и режиссёр Юрий Ботоев записал новогоднее поздравление для жителей Бурятии. Оно представлено в стихотворной форме, в нём рассказывается о новогодней суете и предвкушении праздника.

«Знает народ, что Новый год разный,
Что-то берёт, что-то даёт сразу.
Тортик разрежь, медленно ешь.
Сказку, вихри надежд, ярких одежд краски
Будем блистать и хохотать. Ёлка.
Папа плясать, в костюме играть волка,
Доча – визжать, куклу спасать зайку,
Мама снимать – не сосчитать лайков.
Старше на год, больше хлопот нужных,
Тяжесть забот осилим вот-вот дружно.
Слышу пешком идёт напролом
Люди, это в ваш дом приходит тайком чудо».

В комментариях на странице Юрия Ботоева подписчики благодарят его и в ответ поздравляют поэта с наступающим Новым годам.



«Всех друзей с новым годом! Юра, спасибо!», «Очень здорово написал, ёмко так! Будь здоров, дорогой», «С наступающим новым годом», «Спасибо! Создаём новогоднее настроение под лютый морозец!», пишут в комментариях.

Как сообщал «Байкал-Daily», этой осенью фильм «Головар» Юрия Ботоева преодолел отметку в 10 миллионов просмотров на YouTube. В 2020 году в прокат выйдет новый фильм режиссёра «Золото империи». Это приключенческий экшн с элементами фантастики и мистики о поисках на Байкале остатков золота Колчака.

Также Ботоев известен как поэт-сатирик, реагирующий на самые злободневные вопросы. К примеру, год назад посвятил стихотворение пропавшей сотовой связи МТС.
Новый год поздравление стихотворение
 
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