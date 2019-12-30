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Дед Мороз приехал в дом инвалидов-колясочников в Улан-Удэ

Дед Мороз приехал в дом инвалидов-колясочников в Улан-Удэ
Общество, 
Праздник был организован для детей

В специализированном жилом доме для инвалидов-колясочников в Улан-Удэ состоялся новогодний праздник, который начался с демонстрации спектакля «Новогодняя сказка» с участием юных дарований дома. Дети были в восторге, почувствовав себя настоящими артистами.

Профессиональный детский аниматор в образе человека-паука подарил поздравительную программу для детей и взрослых. А Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка превратили новогоднее представление в по-настоящему яркое событие. Ни один ребёнок не ушёл без подарка, сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине декабря с жильцами дома инвалидов-колясочников встретился глава Бурятии Алексей Цыденов.
Дед Мороз Новый год инвалиды
 
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