В день открытия горожанам показали фильм про восстание декабристов
В городе Северобайкальск состоялось открытие кинозала «Гранд Синема». Торжественное мероприятие по случаю официального открытия современного цифрового кинотеатра «Гранд Синема» состоялось 28 декабря, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.
После официальной части показали фильм «Союз спасения». Это российский художественный фильм режиссёра Андрея Кравчука, повествующий про восстание декабристов 1825 года.
Давняя мечта всех северобайкальцев стала реальностью благодаря реализации на территории России национального проекта «Культура». Победа в конкурсе обеспечила финансирование в размере пяти миллионов рублей на приобретение оборудования для кинозала. Глава города Олег Котов выделил дополнительное финансирование на ремонт существующего актового зала и фойе здания администрации, для создания комфортных условий.
Отремонтированы кинооператорская, зрительный зал, установлены современные мягкие кресла, акустическая система, экран, освещение, обновлено потолочное покрытие, стены, пол. Установлено современное 3D-кинооборудование. Работы по ремонту будут продолжены в 2020 году.
После проведения всех мероприятий кинозал будет обеспечен отдельным входом, а в фойе организованы сопутствующие досуговые услуги.
В Северобайкальске открылся кинозал «Гранд Синема»
Общество, Фото:
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