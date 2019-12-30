 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Декабря

29 Декабря

Популярное

В Северобайкальске открылся кинозал «Гранд Синема»

В Северобайкальске открылся кинозал «Гранд Синема»
Общество,  Фото:минкультуры РБ
В день открытия горожанам показали фильм про восстание декабристов

В городе Северобайкальск состоялось открытие кинозала «Гранд Синема». Торжественное мероприятие по случаю официального открытия современного цифрового кинотеатра «Гранд Синема» состоялось 28 декабря, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

После официальной части показали фильм «Союз спасения». Это российский художественный фильм режиссёра Андрея Кравчука, повествующий про восстание декабристов 1825 года.

Давняя мечта всех северобайкальцев стала реальностью благодаря реализации на территории России национального проекта «Культура». Победа в конкурсе обеспечила финансирование в размере пяти миллионов рублей на приобретение оборудования для кинозала. Глава города Олег Котов выделил дополнительное финансирование на ремонт существующего актового зала и фойе здания администрации, для создания комфортных условий.

Отремонтированы кинооператорская, зрительный зал, установлены современные мягкие кресла, акустическая система, экран, освещение, обновлено потолочное покрытие, стены, пол. Установлено современное 3D-кинооборудование. Работы по ремонту будут продолжены в 2020 году.

После проведения всех мероприятий кинозал будет обеспечен отдельным входом, а в фойе организованы сопутствующие досуговые услуги.



кинозалы минкультуры РБ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии дети росгвардейцев посмотрели новогоднее представление
В Бурятии дети росгвардейцев посмотрели новогоднее представление
Общество, 30.12.2019
На протяжении всего спектакля дети вместе с артистами играли, танцевали и веселились
В Бурятии полицейский Дед Мороз поздравил больных детей
В Бурятии полицейский Дед Мороз поздравил больных детей
Общество, 30.12.2019
Ребята играли, водили хоровод и получали подарки
В Северобайкальске открылся кинозал «Гранд Синема»
В Северобайкальске открылся кинозал «Гранд Синема»
Общество, 30.12.2019
В день открытия горожанам показали фильм про восстание декабристов
Лудуб Очиров выпустил новогодний клип «Шэнэ жэлээр!»
Лудуб Очиров выпустил новогодний клип «Шэнэ жэлээр!»
Общество, 30.12.2019
Музыкант снял музыкальный клип за 24 часа
В Бурятии решают экологические проблемы озера Гусиное
В Бурятии решают экологические проблемы озера Гусиное
Общество, 30.12.2019
Здесь планируется строительство очистных сооружений
В Улан-Удэ полицейские вручили дружинникам удостоверения
В Улан-Удэ полицейские вручили дружинникам удостоверения
Общество, 30.12.2019
Удостоверения вручили членам добровольной народной дружины «Любимый дворик»
«Один дома» переозвучили на бурятский язык
«Один дома» переозвучили на бурятский язык
Общество, 30.12.2019
В ролике актёр Маколей Калкин «заговорил» на бурятском языке  
В Бурятии хит уходящего года исполнили на морин-хууре
В Бурятии хит уходящего года исполнили на морин-хууре
Общество, 30.12.2019
Музыкант Зандан Шойдоков исполнил кавер-версию песни «Senorita»
Жителям Бурятии рекомендуют трясти икру перед покупкой
Жителям Бурятии рекомендуют трясти икру перед покупкой
Общество, 30.12.2019
Если в банке слышно бульканье – лучше отказаться от такой икры
Юрий Ботоев в стихах поздравил жителей Бурятии с Новым годом
Юрий Ботоев в стихах поздравил жителей Бурятии с Новым годом
Общество, 30.12.2019
Режиссёр, поэт-сатирик Юрий Ботоев записал необычное поздравление
Улан-удэнцы выстроили новогоднюю ёлку из машин
Улан-удэнцы выстроили новогоднюю ёлку из машин
Общество, 30.12.2019
«Автоёлку» построили из 150 машин  
Военные связисты в Бурятии приняли присягу
Военные связисты в Бурятии приняли присягу
Общество, 30.12.2019
На верность Родине присягнули около 50 новобранцев
Омбудсмен рассказала о неравнодушных жителях Бурятии
Омбудсмен рассказала о неравнодушных жителях Бурятии
Общество, 30.12.2019
Жители Бурятии в этом году активно помогали людям, оказавшимся в беде

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^