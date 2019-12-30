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В Улан-Удэ пробегут 2020 метров в честь своих обещаний

В Улан-Удэ пробегут 2020 метров в честь своих обещаний
Общество,  Фото:pixabay.com
1 января в парке «Юбилейный» состоится новогодний «Забег обещаний»

«Забег обещаний» впервые пройдёт в Улан-Удэ. Старт состоится 1 января в 12:00 в парке «Юбилейный» от главной ёлки.

Ежегодно 1 января тысячи людей собираются по всему миру под флагом «I Love Running», чтобы пробежать с личными обещаниями на номере. В этом году забег проходит в шестой раз.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: https://ilovesupersport.com/running/commitment-day . Затем получить номер перед забегом, написать на нём свои обещания и бежать вместе с друзьями, детьми, родственниками и даже домашними питомцами 2020 метров. Бегут все! Весёлые костюмы и шапки Деда Мороза приветствуются.

Особая магия заключена даже в дистанции – 2020 метров. Пробежать эту дистанцию под силу каждому – даже тем, кто никогда не бегал раньше. А если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если очень захочется, то можно пробежать и больше, здесь вы найдёте компанию и единомышленников.

Начало сбора на забег – с 11:30. Забег бесплатный. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 0+
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