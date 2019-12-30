1 января в парке «Юбилейный» состоится новогодний «Забег обещаний»
«Забег обещаний» впервые пройдёт в Улан-Удэ. Старт состоится 1 января в 12:00 в парке «Юбилейный» от главной ёлки.
Ежегодно 1 января тысячи людей собираются по всему миру под флагом «I Love Running», чтобы пробежать с личными обещаниями на номере. В этом году забег проходит в шестой раз.
Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте: https://ilovesupersport.com/running/commitment-day . Затем получить номер перед забегом, написать на нём свои обещания и бежать вместе с друзьями, детьми, родственниками и даже домашними питомцами 2020 метров. Бегут все! Весёлые костюмы и шапки Деда Мороза приветствуются.
Особая магия заключена даже в дистанции – 2020 метров. Пробежать эту дистанцию под силу каждому – даже тем, кто никогда не бегал раньше. А если человек выходит на пробежку в честь своих обещаний 1 января, то его не остановить на пути к целям весь год. А если очень захочется, то можно пробежать и больше, здесь вы найдёте компанию и единомышленников.
Начало сбора на забег – с 11:30. Забег бесплатный. Об этом сообщает пресс-служба дирекции по паркам культуры и отдыха г. Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ пробегут 2020 метров в честь своих обещаний
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Её провели для детей-сирот и граждан старшего поколения
1 января в парке «Юбилейный» состоится новогодний «Забег обещаний»
Они завоевали 6 медалей в Сочи
На протяжении всего спектакля дети вместе с артистами играли, танцевали и веселились
Ребята играли, водили хоровод и получали подарки
Праздник был организован для детей
В день открытия горожанам показали фильм про восстание декабристов
Музыкант снял музыкальный клип за 24 часа
Здесь планируется строительство очистных сооружений
Салаты относятся к скоропортящимся продуктам
Удостоверения вручили членам добровольной народной дружины «Любимый дворик»
В ролике актёр Маколей Калкин «заговорил» на бурятском языке
Музыкант Зандан Шойдоков исполнил кавер-версию песни «Senorita»
Если в банке слышно бульканье – лучше отказаться от такой икры
Режиссёр, поэт-сатирик Юрий Ботоев записал необычное поздравление