Топ-9 прорывов 2019 года в Бурятии

«Байкал-Daily» представляет топ-9 самых ярких побед 2019 года. В этот список мы включили самые значимые победы жителей региона на различных международных и всероссийских соревнованиях.
Серебро Людмилы Воронцовой на чемпионате мира по боксу
В топ прорывов 2019 года заслуженно вошла спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова. Девушка завоевала «серебро»чемпионата мира по женскому боксу, который состоялся с 3 по 13 октября в Улан-Удэ. За высокое достижение в Центре прогресса бокса в Москве спортсменке вручили 5 миллионов и автомобиль. И не так давно Людмила выиграла 36-й международный турнир по боксу памяти Галыма Жарылгапова в Казахстане. По итогам года Людмила признана лучшей спортсменкой Улан-Удэ.
Победа бурятских военнослужащих
Громкой в этом году стала победа военнослужащих Бурятии на «танковом биатлоне». Летом 2019 года наводчик-оператор, старшина Бато Цыдыпов из Улан-Удэ и механик-водитель, старшина Иван Осеев из Кяхты, а также старшина Михаил Жилин из Борзи Забайкальского края стали чемпионами мира по танковому биатлону-2019. Экипажу удалось разогнать боевую машину до 84 километров в час и установить новый мировой рекорд. Российской команде, одержавшей победу, вручили автомобили «УАЗ Патриот».
Чемпионов чествовали также в Бурятии, им вручили сертификаты на лошадей от главы республики.
Успех бурятских лучников
Громкой в этом году стала победа военнослужащих Бурятии на «танковом биатлоне». Летом 2019 года наводчик-оператор, старшина Бато Цыдыпов из Улан-Удэ и механик-водитель, старшина Иван Осеев из Кяхты, а также старшина Михаил Жилин из Борзи Забайкальского края стали чемпионами мира по танковому биатлону-2019. Экипажу удалось разогнать боевую машину до 84 километров в час и установить новый мировой рекорд. Российской команде, одержавшей победу, вручили автомобили «УАЗ Патриот».
Чемпионов чествовали также в Бурятии, им вручили сертификаты на лошадей от главы республики.
Успех бурятских лучников
Продолжают радовать земляков своими победами бурятские лучники. В октябре 2019 года лучники из Бурятии Инна Степанова и Эрдэм Цыдыпов завоевали золотые медали в стрельбе смешанных пар на VII Всемирных военных играх. Женская команда, куда вошли Инна Степанова, Виктория Будаева и Елена Осипова из Ростовской области, завоевала серебряные медали. Инна Степанова завоевала также «бронзу» в личном первенстве.
Летом 2019 года на Кубке России лучники из республики взяли два командных «золота». Так, в дисциплине «Классический лук» среди мужчин первое место заняла команда Бурятии, которая выступала в составе Цырена Балтакова, Эрдэма Ирдынеева и Эрдэма Цыдыпова. В этой же дисциплине женская команда (состав – Анна Балсукова, Инна Степанова, Наталья Эрдыниева) также стала лучшей.
Отметим, Инна Степанова в июне 2019 завоевала лицензию на Олимпиаду- 2020 в Токио.
Также бурятские лучники с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали четыре медали на чемпионате мира. Две «бронзы» - в личном и в командном первенстве - взяла Татьяна Андриевская. «Серебро» завоевал Баир Шигаев. Александр Дорофеев в составе сборной России завоевал «бронзу».
Отметим, Инна Степанова в июне 2019 завоевала лицензию на Олимпиаду- 2020 в Токио.
Также бурятские лучники с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали четыре медали на чемпионате мира. Две «бронзы» - в личном и в командном первенстве - взяла Татьяна Андриевская. «Серебро» завоевал Баир Шигаев. Александр Дорофеев в составе сборной России завоевал «бронзу».
Золото Стальвиры Оршуш на чемпионате Европы
Достойно выступала в этом году бурятская борица Стальвира Оршуш. Так, в марте на домашнем чемпионате России Стальвира одержала уверенную победу. В апреле спортсменка стала уже чемпионкой Европы по женской борьбе. Летом девушка завоевала «бронзу» Европейских игр. В ноябре на открытом Кубке России в Чебоксарах Стальвира вновь стала лучшей.
Осенью 2019 года девушка участвовала в чемпионате мира, который прошёл в Казахстане. К сожалению, медалей завоевать Стальвире не удалось.
По итогам года спортсменка вошла в топ-5 лучших спортсменов Улан-Удэ.
Медали Николая Вербицкого
2019 год был успешным для бурятского легкоатлета Николая Вербицкого. Он завоевал горсть медалей на различных соревнованиях. Одним из главных достижений спортсмена в уходящем году стала победа на международном турнире по лёгкой атлетике в финском городе Эспо. Николай Вербицкий показал лучший результат на дистанции 800 метров (1.48,93).
В мае спортсмен из Бурятии взял «серебро» Кубка России. А летом уходящего года Николай стал серебряным призёром чемпионата России.
Также легкоатлет побил рекорд Бурятии в беге на 400 метров. Он пробежал дистанцию за 47,56 секунд.
Победы и рекорды Рафаэля Кулиева
2019 год запомнился победами улан-удэнца Рафаэля Кулиева и его мировыми рекордами. В октябре в Москве Рафаэль стал чемпионом мира по армлифтингу. Улан-удэнец победил в трёх дисциплинах - в армлифтинге («Русская ось»), в движении «Русский хаб» и в жиме штанги стоя. В декабре Рафаэль выиграл Кубок мира по армлифтингу.
Также в этом году Рафаэль стал обладателем самых сильных пальцев. Он установил мировой рекорд по вису на двух пальцах на перекладине. Рекорд составил 1 минуту 15 секунд, вес силача – 85 кг. Прошлый мировой рекорд составлял 47 секунд, но вес спортсмена был меньше 80 кг. В сентябре тренер по плаванию и фитнесу побил второй мировой рекорд уже по отжиманиям от пола. Кулиев за 30 секунд сделал 46 повторений на левой руке. Это в четыре раза больше, чем предыдущий рекорд.
В 2019 году в очередной раз улан-удэнец попал в Книгу рекордов России. На этот раз он поднял одной рукой человека весом 86 килограммов.
Также Рафаэль с другом отлично показали себя на кастинге шоу «Русский ниндзя». У них высокие шансы для отбора на шоу.
Серебро Георгия Кушиташвили на чемпионате России
Хорошо показал себя в 2019 году боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили. На чемпионате России по боксу среди мужчин-2019 Георгий завоевал серебряную медаль и был отмечен специальным призом турнира «За волю к победе.
Осенью уходящего года Георгий выступал на чемпионате мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге. Спортсмен смог добраться до четвертьфинала, но там уступил в тяжёлом бою кубинцу Хулио Ла Крусу.
Золото Андрея Мешкова на мировом чемпионате Worldskills
Отличился в 2019 году девятиклассник из Улан-Удэ Андрей Мешков. Он стал лучшим в мире в компетенции «Сетевое и системное администрирование» на чемпионате Worldskills в категории «Junior». После успешного выступления на соревнованиях Андрей Мешков зачислен в президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге.
С победой Андрея поздравил на пленарном заседании V Восточного экономического форума президент России Владимир Путин.
Победа юного шахматиста на чемпионате мира
2019 год был успешным для юного шахматиста из Бурятии Эрдэма Хубукшанова. В уходящем году Эрдэм стал чемпионом мира по быстрым шахматам среди мальчиков до 12 лет. А также в апреле школьник стал победителем первенства России по шахматам. В декабре 12-летний шахматист выиграл турниры в Сербии и прибавил 31 пункт международного рейтинга, теперь Эрдэм может стать мастером ФИДЕ.
По итогам года талантливый мальчик вошёл в число лучших юных спортсменов Улан-Удэ 2019 года.