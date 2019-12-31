 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 Декабря

30 Декабря

Популярное

Топ-9 прорывов 2019 года в Бурятии

Топ-9 прорывов 2019 года в Бурятии
Общество, 
«Байкал-Daily» подготовил топ самых ярких побед жителей республики

«Байкал-Daily» представляет топ-9 самых ярких побед 2019 года. В этот список мы включили самые значимые победы жителей региона на различных международных и всероссийских соревнованиях.

Серебро Людмилы Воронцовой на чемпионате мира по боксу

В топ прорывов 2019 года заслуженно вошла спортсменка из Бурятии Людмила Воронцова. Девушка завоевала «серебро»чемпионата мира по женскому боксу, который состоялся с 3 по 13 октября в Улан-Удэ. За высокое достижение в Центре прогресса бокса в Москве спортсменке вручили 5 миллионов и автомобиль. И не так давно Людмила выиграла 36-й международный турнир по боксу памяти Галыма Жарылгапова в Казахстане. По итогам года Людмила признана лучшей спортсменкой Улан-Удэ.



Победа бурятских военнослужащих 

Громкой в этом году стала победа военнослужащих Бурятии на «танковом биатлоне». Летом 2019 года наводчик-оператор, старшина Бато Цыдыпов из Улан-Удэ и механик-водитель, старшина Иван Осеев из Кяхты, а также старшина Михаил Жилин из Борзи Забайкальского края стали чемпионами мира по танковому биатлону-2019. Экипажу удалось разогнать боевую машину до 84 километров в час и установить новый мировой рекорд. Российской команде, одержавшей победу, вручили автомобили «УАЗ Патриот».

Чемпионов чествовали также в Бурятии, им вручили сертификаты на лошадей от главы республики. 


 
Успех бурятских лучников 

Продолжают радовать земляков своими победами бурятские лучники. В октябре 2019 года лучники из Бурятии Инна Степанова и Эрдэм Цыдыпов завоевали золотые медали в стрельбе смешанных пар на VII Всемирных военных играх. Женская команда, куда вошли Инна Степанова, Виктория Будаева и Елена Осипова из Ростовской области, завоевала серебряные медали. Инна Степанова завоевала также «бронзу» в личном первенстве. 


Летом 2019 года на Кубке России лучники из республики взяли два командных «золота». Так, в дисциплине «Классический лук» среди мужчин первое место заняла команда Бурятии, которая выступала в составе Цырена Балтакова, Эрдэма Ирдынеева и Эрдэма Цыдыпова. В этой же дисциплине женская команда (состав – Анна Балсукова, Инна Степанова, Наталья Эрдыниева) также стала лучшей.

Отметим, Инна Степанова в июне 2019 завоевала лицензию на Олимпиаду- 2020 в Токио.

Также бурятские лучники с поражением опорно-двигательного аппарата завоевали четыре медали на чемпионате мира. Две «бронзы» - в личном и в командном первенстве - взяла Татьяна Андриевская. «Серебро» завоевал Баир Шигаев. Александр Дорофеев в составе сборной России завоевал «бронзу».


Золото Стальвиры Оршуш на чемпионате Европы 

Достойно выступала в этом году бурятская борица Стальвира Оршуш. Так, в марте на домашнем чемпионате России Стальвира одержала уверенную победу. В апреле спортсменка стала уже чемпионкой Европы по женской борьбе. Летом девушка завоевала «бронзу» Европейских игр. В ноябре на открытом Кубке России в Чебоксарах Стальвира вновь стала лучшей.


Осенью 2019 года девушка участвовала в чемпионате мира, который прошёл в Казахстане. К сожалению, медалей завоевать Стальвире не удалось.

По итогам года спортсменка вошла в топ-5 лучших спортсменов Улан-Удэ.


Медали Николая Вербицкого

2019 год был успешным для бурятского легкоатлета Николая Вербицкого. Он завоевал горсть медалей на различных соревнованиях. Одним из главных достижений спортсмена в уходящем году стала победа на международном турнире по лёгкой атлетике в финском городе Эспо. Николай Вербицкий показал лучший результат на дистанции 800 метров (1.48,93).

В мае спортсмен из Бурятии взял «серебро» Кубка России. А летом уходящего года Николай стал серебряным призёром чемпионата России.



Также легкоатлет побил рекорд Бурятии в беге на 400 метров. Он пробежал дистанцию за 47,56 секунд.

 
Победы и рекорды Рафаэля Кулиева

2019 год запомнился победами улан-удэнца Рафаэля Кулиева и его мировыми рекордами. В октябре в Москве Рафаэль стал чемпионом мира по армлифтингу. Улан-удэнец победил в трёх дисциплинах - в армлифтинге («Русская ось»), в движении «Русский хаб» и в жиме штанги стоя. В декабре Рафаэль выиграл Кубок мира по армлифтингу.

Также в этом году Рафаэль стал обладателем самых сильных пальцев. Он установил мировой рекорд по вису на двух пальцах на перекладине. Рекорд составил 1 минуту 15 секунд, вес силача – 85 кг. Прошлый мировой рекорд составлял 47 секунд, но вес спортсмена был меньше 80 кг. В сентябре тренер по плаванию и фитнесу побил второй мировой рекорд уже по отжиманиям от пола. Кулиев за 30 секунд сделал 46 повторений на левой руке. Это в четыре раза больше, чем предыдущий рекорд.


В 2019 году в очередной раз улан-удэнец попал в Книгу рекордов России. На этот раз он поднял одной рукой человека весом 86 килограммов.

Также Рафаэль с другом отлично показали себя на кастинге шоу «Русский ниндзя». У них высокие шансы для отбора на шоу.


Серебро Георгия Кушиташвили на чемпионате России

Хорошо показал себя в 2019 году боксёр из Бурятии Георгий Кушиташвили. На чемпионате России по боксу среди мужчин-2019 Георгий завоевал серебряную медаль и был отмечен специальным призом турнира «За волю к победе.

Осенью уходящего года Георгий выступал на чемпионате мира по боксу, который проходил в Екатеринбурге. Спортсмен смог добраться до четвертьфинала, но там уступил в тяжёлом бою кубинцу Хулио Ла Крусу.



Золото Андрея Мешкова на мировом чемпионате Worldskills

Отличился в 2019 году девятиклассник из Улан-Удэ Андрей Мешков. Он стал лучшим в мире в компетенции «Сетевое и системное администрирование» на чемпионате Worldskills в категории «Junior». После успешного выступления на соревнованиях Андрей Мешков зачислен в президентский физико-математический лицей №239 в Санкт-Петербурге.

С победой Андрея поздравил на пленарном заседании V Восточного экономического форума президент России Владимир Путин. 



Победа юного шахматиста на чемпионате мира

2019 год был успешным для юного шахматиста из Бурятии Эрдэма Хубукшанова. В уходящем году Эрдэм стал чемпионом мира по быстрым шахматам среди мальчиков до 12 лет. А также в апреле школьник стал победителем первенства России по шахматам. В декабре 12-летний шахматист выиграл турниры в Сербии и прибавил 31 пункт международного рейтинга, теперь Эрдэм может стать мастером ФИДЕ.

По итогам года талантливый мальчик вошёл в число лучших юных спортсменов Улан-Удэ 2019 года.



итоги года
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Перед Новым годом в Бурятии увеличилось число ДТП
Перед Новым годом в Бурятии увеличилось число ДТП
Общество, 31.12.2019
В предновогодней суете увеличилось число автомобилей на дорогах  
Открылась главная Ёлка Улан-Удэ
Открылась главная Ёлка Улан-Удэ
Общество, 31.12.2019
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с праздничного мероприятия 
В Улан-Удэ 31 декабря немного потеплеет
В Улан-Удэ 31 декабря немного потеплеет
Общество, 31.12.2019
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 декабря по республике преимущественно без осадков
Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир в Красноярск
Борцы Бурятии поедут на всероссийский турнир в Красноярск
Общество, 30.12.2019
Они примут участие в соревнованиях на призы академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили
В Забайкалье поздравили семьи, пострадавшие в апрельских пожаров
В Забайкалье поздравили семьи, пострадавшие в апрельских пожаров
Общество, 30.12.2019
Подарки им вручил губернатор края Александр Осипов
Улан-удэнцы стали призёрами фестиваля детского дзюдо
Улан-удэнцы стали призёрами фестиваля детского дзюдо
Общество, 30.12.2019
Они соревновались со юными спортсменами из Шелехова, Иркутска и Ангарска
В Бурятии прошла акция «Согревая сердца»
В Бурятии прошла акция «Согревая сердца»
Общество, 30.12.2019
Её провели для детей-сирот и граждан старшего поколения
В Улан-Удэ пробегут 2020 метров в честь своих обещаний
В Улан-Удэ пробегут 2020 метров в честь своих обещаний
Общество, 30.12.2019
1 января в парке «Юбилейный» состоится новогодний «Забег обещаний»
В Бурятии дети росгвардейцев посмотрели новогоднее представление
В Бурятии дети росгвардейцев посмотрели новогоднее представление
Общество, 30.12.2019
На протяжении всего спектакля дети вместе с артистами играли, танцевали и веселились
В Бурятии полицейский Дед Мороз поздравил больных детей
В Бурятии полицейский Дед Мороз поздравил больных детей
Общество, 30.12.2019
Ребята играли, водили хоровод и получали подарки
В Северобайкальске открылся кинозал «Гранд Синема»
В Северобайкальске открылся кинозал «Гранд Синема»
Общество, 30.12.2019
В день открытия горожанам показали фильм про восстание декабристов
Лудуб Очиров выпустил новогодний клип «Шэнэ жэлээр!»
Лудуб Очиров выпустил новогодний клип «Шэнэ жэлээр!»
Общество, 30.12.2019
Музыкант снял музыкальный клип за 24 часа
В Бурятии решают экологические проблемы озера Гусиное
В Бурятии решают экологические проблемы озера Гусиное
Общество, 30.12.2019
Здесь планируется строительство очистных сооружений

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^