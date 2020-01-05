«Не где-то «за бугром», мы здесь»: Активистки рассказали о специфике бурятского феминизма



На их странице можно найти уйму полезной информации – теорию феминизма, новости о бурятских спортсменках, истории жительниц Бурятии, наконец, цитаты знаменитых людей о феминизме.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЯСВОБОDА (@svoboda_uu) 11 Ноя 2019 в 4:52 PST



Кроме того, активистки выпускают свой мерч (официальная продукция – прим. ред.). И совсем недавно провели семинар «Как уберечься от насилия». А 8 марта девушки отметили по-особенному – несколько дней подряд выкладывали в соцсети карточки, рассказывающие о героических женщинах, ставших «невидимыми фигурами», забытыми на фоне героев-мужчин.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЯСВОБОDА (@svoboda_uu) 5 Дек 2019 в 8:23 PST На их странице можно найти уйму полезной информации – теорию феминизма, новости о бурятских спортсменках, истории жительниц Бурятии, наконец, цитаты знаменитых людей о феминизме.Кроме того, активистки выпускают свой мерч (официальная продукция – прим. ред.). И совсем недавно провели семинар «Как уберечься от насилия». А 8 марта девушки отметили по-особенному – несколько дней подряд выкладывали в соцсети карточки, рассказывающие о героических женщинах, ставших «невидимыми фигурами», забытыми на фоне героев-мужчин.







Создательницы проекта «ЯСВОБОDA» Долгор, Маша и Сэсэг составили вопросы для интервью и решили ответить на них сами. Девушки рассказали о том, как пришли к феминизму и как развивается феминистское движение в республике.



Сэсэг поделилась, что к феминизму её подтолкнули фем-паблики в соцсетях.



- Сначала я была очень предубеждена и заходила туда просто из любопытства, чтобы «пофейспалмить» и посветить белым пальто, но постепенно до меня стало доходить. Думаю, что предпосылки во мне были всегда. И это было причиной внутреннего конфликта, который разрешился благодаря феминизму. Было это в 2012, в 2013 я в первый раз поговорила об этом с подругой и в первый раз назвала себя феминисткой. Помню, как собралась с духом и произнесла это, почти шёпотом и с запинками. Было чувство, что рассказываю что-то неприемлемое и странное о себе, - говорит девушка.



Сэсэг добавила, что в поисках причин внутренней мизогинии (мизогиния, исходящая от женщины - поддержание стереотипов, обесценивание собственного гендера – прим. ред.) она поняла, что всю жизнь внимала только мужчинам и их «предубеждённому, а порой и откровенно женоненавистническому взгляду на женщин и на саму себя».



- Потому что у женщин тысячелетия не было голоса. Та же «Ярмарка тщеславия». Из двух героинь автор наказал и выставил в самом неприглядном виде именно ту, что с характером, умом и мечтами, а вторую - покорную, наивную и слабую наградил хеппи эндом. Я так разозлилась! Села и перебрала все свои книжки, отдала и выкинула всё, что хоть немного заподозрила в сексизме. Ты как будто враз прозрела, и всё вокруг стало восприниматься по-другому, - рассказывает активистка.



На вопрос о том, за что борется феминизм сейчас, следующая активистка Долгор ответила, что, прежде всего, за женские права.



- На повестке сейчас домашнее насилие и виктимблейминг. Сегодня ежегодно в России насилию в семье подвергается более 16 млн женщин. Мы не должны закрывать глаза, должны попытаться не стоять в стороне и обратить внимание на опыт других стран, где этот закон спасает жизни людей, - объясняет она.



А Маша добавила, что фокус российского и западного феминизма немного отличаются - если на Западе идёт активная борьба, то в России это, скорее, защита прав женщин, пострадавших от насилия, права на репродуктивное здоровье.



Создательницы поговорили также о специфике бурятского феминизма. Долгор считает, что в каждом регионе есть своя особенность, и каждый регион сталкивается с разными проблемами.



- Например, у нас есть совершенно адовый улан-удэнский фонд, который пытается отнять у женщин право на аборт, устраивают акции, довольно активны в соцсетях. Для меня вывод один - нужно заниматься больше просветительской работой в Бурятии. Или другой пример, накануне ЧМ по женскому боксу AIBA – один из телеканалов сделал сюжет, где прохожих на улице просили оценить боксёрок по внешнему виду - типичный пример проявления сексизма и объективации. В Бурятии тесные родственные узы: слушаться старших, эмоциональная закрытость, традиции - в этом есть своя специфика. В семьях не принято делиться переживаниями. Это и накладывается к более глобальным проблемам, с которыми сталкивается феминизм, - рассказывает Долгор.



Маша также отметила, что в республике есть своя специфика.



- Это навязывание стереотипов обществом, вмешивание в личное пространство (темы абортов, внешнего вида, создания семьи и рождения детей и т.п.), проблемы неравной оплаты труда тоже есть, но они не такие может быть, заметные, как все остальные. Когда страну трясёт от важных проблем, на мой взгляд, имеет смысл объединиться и встать в поддержку. И это правильно, - считает активистка.



В завершение интервью девушки оставили подписчицам и подписчикам свои пожелания, одно из них звучит так: «всем нам нужно помнить, что феминизм не где-то там «за бугром», мы здесь, и мы поддерживаем друг друга - это очень важно».











В этом десятилетии весь мир заговорил о феминизме громче – общество обратило внимание на гендерный разрыв в профессиях и карьере, подняты вопросы о насилии, запрете абортов, объективации и многом другом. Активисток и активистов, защищающих права женщин и борющихся против дискриминации, стало больше, и было бы странно, если бы в Бурятии к 2020 году феминизм не появился.Самым известным и, возможно, единственным в Бурятии фем-сообществом является движение «ЯСВОБОDA». Девушки занимаются активизмом с 2016 года, на их страницу в Instagram подписано более тысячи человек. Проект продвигает свой хэштег - #УРАГШААBASAGAN («Вперёд, девочка» – прим.ред.).