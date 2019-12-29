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Глава Бурятии вручил госпремии лучшим спортсменам

Глава Бурятии вручил госпремии лучшим спортсменам
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Награды получили 22 тренера и 32 спортсмена

В субботу, 28 декабря, состоялась торжественная церемония вручения единовременных государственных спортивных премий спортсменам Бурятии. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил единовременные госпремии спортсменам и тренерам за второе полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба правительства республики.

- Уходящий год был для нас эффективным с точки зрения развития спорта. Мы провели много знаковых мероприятий: чемпионат мира по женскому боксу, этап международного ралли «Шёлковый путь». Наши спортсмены завоевали 119 медалей международного уровня. Хотелось бы поблагодарить тренеров и спортсменов за этот высокий результат, - сказал глава региона.

Награды получили 22 тренера и 32 спортсмена, показавшие высокие результаты по разным видам спорта: армрестлинг, бокс, гиревой спорт, стрельба из лука, спортивная борьба, спорт глухих, стрельба из арбалета, тхэквондо, универсальный бой, шашки и тхэквондо ИТФ.

Также были отмечены благодарностями главы Бурятии органы власти разных уровней за участие в организации значимых для республики спортивных мероприятий.

Спортсмены и тренеры, удостоенные государственных спортивных премий Республики Бурятия:

1. Тимур Жамбалов за серебряную и бронзовую медали первенства Европы по тхэквондо в командном зачёте;

2. Антон Шмаров за серебряную и две бронзовые медали первенства Европы по тхэквондо в личном и командном зачётах;

3. Ольга Карнышова за две серебряные и бронзовую медали первенства Европы по тхэквондо в личном и командном зачётах;

4. Максим Ким – тренер высшей категории, за успешную подготовку серебряных и бронзовых призёров первенства Европы по тхэквондо;

5. Данил Шапоренко за бронзовую медаль первенства мира по тхэквондо (ИТФ) в личном зачете;

6. Баир Будадариев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку бронзового призёра первенства мира по тхэквондо;

7. Александр Бодров – мастер спорта международного класса, за золотую и бронзовую медали чемпионата мира по тхэквондо (ИТФ) в командном зачёте;

8. Эрдэни Жамбалов – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя и бронзового призёра чемпионата мира по тхэквондо (ИТФ);

9. Людмила Федосеева– за золотую медаль XLI первенства мира по армрестлингу;

10. Сергей Федосеев– заслуженный тренер Республики Бурятия, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, за успешную подготовку победителя XLI первенства мира по армрестлингу;

11. Валентина Федосеева – мастер спорта международного класса, за серебряную медаль XLI чемпионата мира по армрестлингу;

12. Александр Трескин - заслуженный тренер России, за успешную подготовку серебряного призёра XLI чемпионата мира по армрестлингу;

13. Евгения Захарченко за серебряную и бронзовую медали первенства мира по борьбе;

14. Цыденжаб Гулгенов за успешную подготовку серебряного и бронзового призёра первенства мира по борьбе;

15. Олег Болсохоев– мастер спорта России, за золотую медаль чемпионата мира по шашкам в командном зачёте;

16. Александр Халтагаров за золотую медаль чемпионата мира по шашкам в командном зачёте;

17. Александр Урбаханов за успешную подготовку победителей чемпионата мира по шашкам в командном зачёте;

18. Кристина Ткачева – мастер спорта международного класса, за золотую медаль первенства Европы по боксу среди юниорок;

19. Бадма Бадмаев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя первенства Европы по боксу среди юниорок;

20. Людмила Воронцова – мастер спорта международного класса, за серебряную медаль чемпионата мира по боксу среди женщин;

21. Булат Бадмаев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку серебряного призёра чемпионата мира по боксу среди женщин;

22. Дарима Сандакова - мастер спорта международного класса, за золотую медаль чемпионата Европы по боксу среди женщин;

23. Бато-Мунко Ванкеев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя чемпионата Европы по боксу среди женщин;

24. Дмитрий Коломин – мастер спорта России, за серебряную медаль первенства мира по гиревому спорту;

25. Сергей Каргин – мастер спорта международного класса, за золотую и серебряную медали первенства мира по гиревому спорту;

26. Андрей Рассадин – мастер спорта международного класса, за успешную подготовку победителя и серебряных призёров первенства мира по гиревому спорту;

27. Василий Недорезов – мастер спорта международного класса, за золотые медали чемпионата Азии по гиревому спорту;

28. Сергей Любимский – мастер спорта международного класса, за успешную подготовку четырёхкратного победителя чемпионата Азии по гиревому спорту;

29. Андрей Рассадин – мастер спорта международного класса, за золотые медали чемпионата Азии по гиревому спорту;

30. Сергей Леонов – заслуженный мастер спорта, за успешную подготовку четырёхкратного победителя чемпионата Азии по гиревому спорту;

31. Сергей Любимский – мастер спорта международного класса, за золотые медали чемпионата Азии по гиревому спорту;

32. Денис Кудашев – мастер спорта России, за успешную подготовку четырёхкратного победителя чемпионата Азии по гиревому спорту;

33. Николай Берельтуев за бронзовую медаль III первенства Европы по спорту глухих (вольная борьба);

34. Будажап Самбуев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку бронзового призёра III первенства Европы по спорту глухих (вольная борьба);

35. Александр Цоктоев – заслуженный мастер спорта, за золотую медаль VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);

36. Сырен-Доржи Андрёнов – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителя VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);

37. Иван Максимов за золотую медаль III первенства Европы по спорту глухих (вольная борьба);

38. Даба Цырендоржиев за золотую медаль VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);

39. Баир Батомункуев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя III первенства Европы и победителя VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);

40. Анастасия Балаганская за серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по универсальному бою;

41. Даша Жамбалов за серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по универсальному бою;

42. Леонид Сиратов – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку серебряных и бронзовых призёров чемпионата мира по универсальному бою;

43. Мария Борисова – мастер спорта России, за бронзовую медаль XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в командном зачёте;

44. Инна Будаева – мастер спорта России, за золотую и бронзовую медали XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах.

45. Валентина Протасова – мастер спорта международного класса, за золотые медали XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах;

46. Максим Ситдиков – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителей и бронзовых призёров XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета;

47. Анастасия Деревягина - за золотую и серебряную медали XX первенства мира среди юниорок до 23 лет по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах;

48. Андрей Федосеев – мастер спорта России, за золотую медаль XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в командном зачёте;

49. Анна Сушко – мастер спорта международного класса, за две золотые, две серебряные и бронзовую медали XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах, 

50. Владимир Бусовиков – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителей, серебряных и бронзового призёров XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета и XX первенства мира среди юниорок до 23 лет;

51. Светлана Гомбоева за серебряную медаль всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;

52. Гэрэлма Эрдыниева – заслуженный тренер России, за успешную подготовку серебряного призёра всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;

53. Эрдэм Цыдыпов за золотую и серебряную медали всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;

54. Александр Хамнагдаев – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителя и серебряного призёра всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях наградили лучших спортсменов Улан-Удэ 2019 года. Лучшей была признана серебряный призёр чемпионата мира по боксу Людмила Воронцова. 
спорт госпремия глава Бурятии Алексей Цыденов правительство республики
 
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