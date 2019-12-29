Глава Бурятии вручил госпремии лучшим спортсменам



50. Владимир Бусовиков – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителей, серебряных и бронзового призёров XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета и XX первенства мира среди юниорок до 23 лет;



51. Светлана Гомбоева за серебряную медаль всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;



52. Гэрэлма Эрдыниева – заслуженный тренер России, за успешную подготовку серебряного призёра всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;



53. Эрдэм Цыдыпов за золотую и серебряную медали всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;



54. Александр Хамнагдаев – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителя и серебряного призёра всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;



Как сообщал «Байкал-Daily», на днях

50. Владимир Бусовиков – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителей, серебряных и бронзового призёров XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета и XX первенства мира среди юниорок до 23 лет;51. Светлана Гомбоева за серебряную медаль всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;52. Гэрэлма Эрдыниева – заслуженный тренер России, за успешную подготовку серебряного призёра всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;53. Эрдэм Цыдыпов за золотую и серебряную медали всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;54. Александр Хамнагдаев – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителя и серебряного призёра всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;Как сообщал «Байкал-Daily», на днях наградили лучших спортсменов Улан-Удэ 2019 года . Лучшей была признана серебряный призёр чемпионата мира по боксу Людмила Воронцова.

В субботу, 28 декабря, состоялась торжественная церемония вручения единовременных государственных спортивных премий спортсменам Бурятии. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил единовременные госпремии спортсменам и тренерам за второе полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба правительства республики.- Уходящий год был для нас эффективным с точки зрения развития спорта. Мы провели много знаковых мероприятий: чемпионат мира по женскому боксу, этап международного ралли «Шёлковый путь». Наши спортсмены завоевали 119 медалей международного уровня. Хотелось бы поблагодарить тренеров и спортсменов за этот высокий результат, - сказал глава региона.Награды получили 22 тренера и 32 спортсмена, показавшие высокие результаты по разным видам спорта: армрестлинг, бокс, гиревой спорт, стрельба из лука, спортивная борьба, спорт глухих, стрельба из арбалета, тхэквондо, универсальный бой, шашки и тхэквондо ИТФ.Также были отмечены благодарностями главы Бурятии органы власти разных уровней за участие в организации значимых для республики спортивных мероприятий.1. Тимур Жамбалов за серебряную и бронзовую медали первенства Европы по тхэквондо в командном зачёте;2. Антон Шмаров за серебряную и две бронзовые медали первенства Европы по тхэквондо в личном и командном зачётах;3. Ольга Карнышова за две серебряные и бронзовую медали первенства Европы по тхэквондо в личном и командном зачётах;4. Максим Ким – тренер высшей категории, за успешную подготовку серебряных и бронзовых призёров первенства Европы по тхэквондо;5. Данил Шапоренко за бронзовую медаль первенства мира по тхэквондо (ИТФ) в личном зачете;6. Баир Будадариев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку бронзового призёра первенства мира по тхэквондо;7. Александр Бодров – мастер спорта международного класса, за золотую и бронзовую медали чемпионата мира по тхэквондо (ИТФ) в командном зачёте;8. Эрдэни Жамбалов – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя и бронзового призёра чемпионата мира по тхэквондо (ИТФ);9. Людмила Федосеева– за золотую медаль XLI первенства мира по армрестлингу;10. Сергей Федосеев– заслуженный тренер Республики Бурятия, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, за успешную подготовку победителя XLI первенства мира по армрестлингу;11. Валентина Федосеева – мастер спорта международного класса, за серебряную медаль XLI чемпионата мира по армрестлингу;12. Александр Трескин - заслуженный тренер России, за успешную подготовку серебряного призёра XLI чемпионата мира по армрестлингу;13. Евгения Захарченко за серебряную и бронзовую медали первенства мира по борьбе;14. Цыденжаб Гулгенов за успешную подготовку серебряного и бронзового призёра первенства мира по борьбе;15. Олег Болсохоев– мастер спорта России, за золотую медаль чемпионата мира по шашкам в командном зачёте;16. Александр Халтагаров за золотую медаль чемпионата мира по шашкам в командном зачёте;17. Александр Урбаханов за успешную подготовку победителей чемпионата мира по шашкам в командном зачёте;18. Кристина Ткачева – мастер спорта международного класса, за золотую медаль первенства Европы по боксу среди юниорок;19. Бадма Бадмаев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя первенства Европы по боксу среди юниорок;20. Людмила Воронцова – мастер спорта международного класса, за серебряную медаль чемпионата мира по боксу среди женщин;21. Булат Бадмаев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку серебряного призёра чемпионата мира по боксу среди женщин;22. Дарима Сандакова - мастер спорта международного класса, за золотую медаль чемпионата Европы по боксу среди женщин;23. Бато-Мунко Ванкеев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя чемпионата Европы по боксу среди женщин;24. Дмитрий Коломин – мастер спорта России, за серебряную медаль первенства мира по гиревому спорту;25. Сергей Каргин – мастер спорта международного класса, за золотую и серебряную медали первенства мира по гиревому спорту;26. Андрей Рассадин – мастер спорта международного класса, за успешную подготовку победителя и серебряных призёров первенства мира по гиревому спорту;27. Василий Недорезов – мастер спорта международного класса, за золотые медали чемпионата Азии по гиревому спорту;28. Сергей Любимский – мастер спорта международного класса, за успешную подготовку четырёхкратного победителя чемпионата Азии по гиревому спорту;29. Андрей Рассадин – мастер спорта международного класса, за золотые медали чемпионата Азии по гиревому спорту;30. Сергей Леонов – заслуженный мастер спорта, за успешную подготовку четырёхкратного победителя чемпионата Азии по гиревому спорту;31. Сергей Любимский – мастер спорта международного класса, за золотые медали чемпионата Азии по гиревому спорту;32. Денис Кудашев – мастер спорта России, за успешную подготовку четырёхкратного победителя чемпионата Азии по гиревому спорту;33. Николай Берельтуев за бронзовую медаль III первенства Европы по спорту глухих (вольная борьба);34. Будажап Самбуев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку бронзового призёра III первенства Европы по спорту глухих (вольная борьба);35. Александр Цоктоев – заслуженный мастер спорта, за золотую медаль VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);36. Сырен-Доржи Андрёнов – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителя VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);37. Иван Максимов за золотую медаль III первенства Европы по спорту глухих (вольная борьба);38. Даба Цырендоржиев за золотую медаль VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);39. Баир Батомункуев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя III первенства Европы и победителя VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);40. Анастасия Балаганская за серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по универсальному бою;41. Даша Жамбалов за серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по универсальному бою;42. Леонид Сиратов – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку серебряных и бронзовых призёров чемпионата мира по универсальному бою;43. Мария Борисова – мастер спорта России, за бронзовую медаль XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в командном зачёте;44. Инна Будаева – мастер спорта России, за золотую и бронзовую медали XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах.45. Валентина Протасова – мастер спорта международного класса, за золотые медали XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах;46. Максим Ситдиков – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителей и бронзовых призёров XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета;47. Анастасия Деревягина - за золотую и серебряную медали XX первенства мира среди юниорок до 23 лет по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах;48. Андрей Федосеев – мастер спорта России, за золотую медаль XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в командном зачёте;49. Анна Сушко – мастер спорта международного класса, за две золотые, две серебряные и бронзовую медали XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах,