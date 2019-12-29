Глава Бурятии вручил госпремии лучшим спортсменам

В субботу, 28 декабря, состоялась торжественная церемония вручения единовременных государственных спортивных премий спортсменам Бурятии. Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил единовременные госпремии спортсменам и тренерам за второе полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба правительства республики.
- Уходящий год был для нас эффективным с точки зрения развития спорта. Мы провели много знаковых мероприятий: чемпионат мира по женскому боксу, этап международного ралли «Шёлковый путь». Наши спортсмены завоевали 119 медалей международного уровня. Хотелось бы поблагодарить тренеров и спортсменов за этот высокий результат, - сказал глава региона.
Награды получили 22 тренера и 32 спортсмена, показавшие высокие результаты по разным видам спорта: армрестлинг, бокс, гиревой спорт, стрельба из лука, спортивная борьба, спорт глухих, стрельба из арбалета, тхэквондо, универсальный бой, шашки и тхэквондо ИТФ.
Также были отмечены благодарностями главы Бурятии органы власти разных уровней за участие в организации значимых для республики спортивных мероприятий.
Спортсмены и тренеры, удостоенные государственных спортивных премий Республики Бурятия:
1. Тимур Жамбалов за серебряную и бронзовую медали первенства Европы по тхэквондо в командном зачёте;
2. Антон Шмаров за серебряную и две бронзовые медали первенства Европы по тхэквондо в личном и командном зачётах;
3. Ольга Карнышова за две серебряные и бронзовую медали первенства Европы по тхэквондо в личном и командном зачётах;
4. Максим Ким – тренер высшей категории, за успешную подготовку серебряных и бронзовых призёров первенства Европы по тхэквондо;
5. Данил Шапоренко за бронзовую медаль первенства мира по тхэквондо (ИТФ) в личном зачете;
6. Баир Будадариев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку бронзового призёра первенства мира по тхэквондо;
7. Александр Бодров – мастер спорта международного класса, за золотую и бронзовую медали чемпионата мира по тхэквондо (ИТФ) в командном зачёте;
8. Эрдэни Жамбалов – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя и бронзового призёра чемпионата мира по тхэквондо (ИТФ);
9. Людмила Федосеева– за золотую медаль XLI первенства мира по армрестлингу;
10. Сергей Федосеев– заслуженный тренер Республики Бурятия, отличник физической культуры и спорта Российской Федерации, за успешную подготовку победителя XLI первенства мира по армрестлингу;
11. Валентина Федосеева – мастер спорта международного класса, за серебряную медаль XLI чемпионата мира по армрестлингу;
12. Александр Трескин - заслуженный тренер России, за успешную подготовку серебряного призёра XLI чемпионата мира по армрестлингу;
13. Евгения Захарченко за серебряную и бронзовую медали первенства мира по борьбе;
14. Цыденжаб Гулгенов за успешную подготовку серебряного и бронзового призёра первенства мира по борьбе;
15. Олег Болсохоев– мастер спорта России, за золотую медаль чемпионата мира по шашкам в командном зачёте;
16. Александр Халтагаров за золотую медаль чемпионата мира по шашкам в командном зачёте;
17. Александр Урбаханов за успешную подготовку победителей чемпионата мира по шашкам в командном зачёте;
18. Кристина Ткачева – мастер спорта международного класса, за золотую медаль первенства Европы по боксу среди юниорок;
19. Бадма Бадмаев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя первенства Европы по боксу среди юниорок;
20. Людмила Воронцова – мастер спорта международного класса, за серебряную медаль чемпионата мира по боксу среди женщин;
21. Булат Бадмаев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку серебряного призёра чемпионата мира по боксу среди женщин;
22. Дарима Сандакова - мастер спорта международного класса, за золотую медаль чемпионата Европы по боксу среди женщин;
23. Бато-Мунко Ванкеев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя чемпионата Европы по боксу среди женщин;
24. Дмитрий Коломин – мастер спорта России, за серебряную медаль первенства мира по гиревому спорту;
25. Сергей Каргин – мастер спорта международного класса, за золотую и серебряную медали первенства мира по гиревому спорту;
26. Андрей Рассадин – мастер спорта международного класса, за успешную подготовку победителя и серебряных призёров первенства мира по гиревому спорту;
27. Василий Недорезов – мастер спорта международного класса, за золотые медали чемпионата Азии по гиревому спорту;
28. Сергей Любимский – мастер спорта международного класса, за успешную подготовку четырёхкратного победителя чемпионата Азии по гиревому спорту;
29. Андрей Рассадин – мастер спорта международного класса, за золотые медали чемпионата Азии по гиревому спорту;
30. Сергей Леонов – заслуженный мастер спорта, за успешную подготовку четырёхкратного победителя чемпионата Азии по гиревому спорту;
31. Сергей Любимский – мастер спорта международного класса, за золотые медали чемпионата Азии по гиревому спорту;
32. Денис Кудашев – мастер спорта России, за успешную подготовку четырёхкратного победителя чемпионата Азии по гиревому спорту;
33. Николай Берельтуев за бронзовую медаль III первенства Европы по спорту глухих (вольная борьба);
34. Будажап Самбуев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку бронзового призёра III первенства Европы по спорту глухих (вольная борьба);
35. Александр Цоктоев – заслуженный мастер спорта, за золотую медаль VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);
36. Сырен-Доржи Андрёнов – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителя VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);
37. Иван Максимов за золотую медаль III первенства Европы по спорту глухих (вольная борьба);
38. Даба Цырендоржиев за золотую медаль VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);
39. Баир Батомункуев – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителя III первенства Европы и победителя VII чемпионата Европы по спорту глухих (вольная борьба);
40. Анастасия Балаганская за серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по универсальному бою;
41. Даша Жамбалов за серебряную и бронзовую медали чемпионата мира по универсальному бою;
42. Леонид Сиратов – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку серебряных и бронзовых призёров чемпионата мира по универсальному бою;
43. Мария Борисова – мастер спорта России, за бронзовую медаль XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в командном зачёте;
44. Инна Будаева – мастер спорта России, за золотую и бронзовую медали XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах.
45. Валентина Протасова – мастер спорта международного класса, за золотые медали XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах;
46. Максим Ситдиков – заслуженный тренер Республики Бурятия, за успешную подготовку победителей и бронзовых призёров XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета;
47. Анастасия Деревягина - за золотую и серебряную медали XX первенства мира среди юниорок до 23 лет по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах;
48. Андрей Федосеев – мастер спорта России, за золотую медаль XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в командном зачёте;
49. Анна Сушко – мастер спорта международного класса, за две золотые, две серебряные и бронзовую медали XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета в личном и командном зачётах,
50. Владимир Бусовиков – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителей, серебряных и бронзового призёров XX чемпионата мира по стрельбе из арбалета и XX первенства мира среди юниорок до 23 лет;
51. Светлана Гомбоева за серебряную медаль всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;
52. Гэрэлма Эрдыниева – заслуженный тренер России, за успешную подготовку серебряного призёра всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;
53. Эрдэм Цыдыпов за золотую и серебряную медали всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;
54. Александр Хамнагдаев – заслуженный тренер России, за успешную подготовку победителя и серебряного призёра всемирной летней универсиады по стрельбе из лука;
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях наградили лучших спортсменов Улан-Удэ 2019 года. Лучшей была признана серебряный призёр чемпионата мира по боксу Людмила Воронцова.