В Бурятии создали ёлочки из зубочисток, теста и цукатов





























Лесники и сотрудники эколого-биологического центра учащихся выбрали лучшие альтернативные ёлки со всей Бурятии, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.В этом году на выставке появились шедевры из материалов, ранее не имеющие популярности у юных умельцев. Поэтому комиссии, помимо традиционных номинаций: «Макси- ёлочка», «Мини- ёлочка», «Новогодняя композиция», «Самая креативная ёлочка», «Самая нарядная ёлочка», «Самая сверкающая», «Самая зеленая елочка», «Самая изящная» и «Выбор Деда Мороза и Снегурочки», пришлось вводить несколько новых номинаций, чтобы поощрить всех отличившихся творцов. Так, были введены новые номинации «Самая экологичная ёлочка», «Самая вкусная ёлочка» и «Самая воздушная ёлочка».Дети со всех районов республики отправляли фотографии своих творений – только на очном этапе было представлено более 700 работ. Из них были отобраны самые креативные и необычные поделки.- Здесь поражает не столько количество поделок, а их тут более 300, сколько индивидуальность каждой работы. Ребята представили на конкурс самые различные ёлочки всех цветов и размеров – начиная от размера спичечного коробка, и заканчивая ростом взрослого человека. Какие только материалы не использовали ребята: металлические запчасти, CD-диски, деревянные бруски, ленты, канцелярские гвоздики, зубочистки и многое другое. Есть даже елочка, сделанная на 3D-принтере! – рассказывают сотрудники республиканского агентства лесного хозяйства.В номинацию самой экологичной ёлки попали поделки, сделанные из вторсырья - пластиковых крышек, пакетов, пластиковых вилок и карандашей. Самую воздушную елочку выбирали из бумажных поделок, поделок из салфеток. Дети представили также поделки из природных материалов – бересты, шишек и иголок, и даже из болотного багульника. В номинации самой вкусной елочки были поделки из теста, макарон и кофейных зёрен. Самой вкусной ёлочкой стала ёлка из цукатов!В ближайшее время юных умельцев наградят дипломами и денежными призами.