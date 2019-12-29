Власти в качестве эксперимента купили пробную партию реагентов
Комбинат по благоустройству Улан-Удэ закупил пробную партию антигололёдных реагентов.
- Вещества, «плавящие» снег, приобрели в экспериментальных целях. В частности, для проведения необходимых лабораторных исследований на предмет воздействия составляющих реагента на окружающую среду. В природоохранные органы надзора и контроля, органы государственной власти направлены запросы относительно разработки программы мониторинга и применения реагента в рамках эксперимента, - пояснили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
После выдачи разрешительных документов специально выбранный для эксперимента участок обработают веществом. После возьмут пробы и анализы. В частности, будет видно, влияет ли реагент на обувь, одежду и автомобили.
До этого реагенты не использовались в Улан-Удэ. Улицы всегда чистили «дедовскими» методами: разбрасыванием песка, снегоуборочными машинами и лопатами дворников. Всё потому, что Центральная водоохранная зона Байкала не позволяет использовать химические вещества. Обсуждение о том, что необходимо получить разрешение на использование соли, в Бурятии идёт с 2015 года, однако до этого времени никаких сдвигов заметно не было.
Дороги Улан-Удэ решили посыпать реагентами
Общество, Фото:
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