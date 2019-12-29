В праздники улан-удэнцы смогут посетить выставки бесплатно

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В праздничные дни Национальный музей Бурятии работает 3, 4, 5 и 8 января с 10:00 до 18:00 без перерыва



3 и 8 января жители Улан-Удэ и гости столицы смогут бесплатно посетить выставки. В музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова это выставки «Хронограф Бурятии», «Герой Отечества», «Свет веры православной». В Художественном музее им. Ц.С. Сампилова – «Шедевры Русского искусства из запасников художественного музея».



В Новоселенгинском музее декабристов – «Открытки из прошлого», «Селенгинск – перекресток вековых дорог».



