В праздничные дни Национальный музей Бурятии работает 3, 4, 5 и 8 января с 10:00 до 18:00 без перерыва
3 и 8 января жители Улан-Удэ и гости столицы смогут бесплатно посетить выставки. В музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова это выставки «Хронограф Бурятии», «Герой Отечества», «Свет веры православной». В Художественном музее им. Ц.С. Сампилова – «Шедевры Русского искусства из запасников художественного музея».
В Новоселенгинском музее декабристов – «Открытки из прошлого», «Селенгинск – перекресток вековых дорог».
В праздники улан-удэнцы смогут посетить выставки бесплатно
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