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В Улан-Удэ родные ветерана вынуждены покупать ему «подарки от властей»

В Улан-Удэ родные ветерана вынуждены покупать ему «подарки от властей»
Общество,  Фото:страница Сергея Бурдикова
За шесть лет власти ни разу не поздравляли ветерана

В Улан-Удэ на улице Смолина живёт «забытый» властью ветеран войны Даши-Доржи Раднаевич Найданов. Орденоносец, инвалид, получивший несколько тяжёлых ранений. О нём рассказал в Facebook депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков.

- За шесть лет, которые он здесь живёт, к нему ни разу не приходил ни один представитель власти. Ни одного поздравления, подарка, доброго слова. Узнал я почти случайно, проверили с коллегами, убедились, что это именно он. Зашли сегодня поздравить с Новым годом, - поделился Бурдиков.

По его словам, родные ветерана на все праздники покупают подарок и вручают якобы «от властей Бурятии», чтобы он знал, что государство помнит о его наградах. «Было очень стыдно за нас всех», - отметил Сергей Бурдиков.

Он выразил надежду, что теперь, после публичной огласки, к Даши-Доржи Раднаевичу будет «стоять очередь из официальных лиц». В феврале ветеран будет отмечать 95-й день рождения. 




ветераны
 
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