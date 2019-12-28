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В Иркутской области на ёлке поощрили школьников, предотвративших пожар

В Иркутской области на ёлке поощрили школьников, предотвративших пожар
Общество,  Фото:пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области
Губернаторская ёлка собрала 800 детей из всех муниципальных образований региона

27 декабря в Иркутском государственном музыкальном театре имени Н.М. Загурского состоялось новогоднее театрализованное представление для детей в возрасте от 8 до 14 лет из организаций для детей-сирот, общественных организаций, объединивших многодетные, приёмные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, семьи, находящиеся в социально-опасном положении, малоимущие, семьи одиноких родителей. В Иркутской области проведение новогоднего праздника для детей стало доброй традицией, в этом ярком новогоднем зрелище приняли участие 800 детей.

До начала новогоднего представления в холле театра были организованы весёлые игры и конкурсы, специалисты провели разнообразные мастер-классы по изготовлению новогодних подарков и игрушек.

В хороводе около ёлки дети встретились с Дедом Морозом, Снегурочкой, сказочными персонажами. Лучшие новогодние костюмы были отмечены призами. Перед началом спектакля, а в этом году артисты Музыкального театра приготовили «Летучий корабль», исполняющая обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова поздравила детей с наступающим Новым годом, пожелав успехов в учебе и весёлых новогодних каникул. А также вручила подарки именинникам, отличникам учёбы, победителям спортивных и творческих состязаний и научных Олимпиад.

Первыми были отмечены двое детей из Иркутского района Поляков Дмитрий и Степанчев Данил, ученики 6 класса. Дмитрий и Данил в апреле 2019 года помогли потушить пожар возле садоводства в Иркутском районе. Сначала они своевременно позвонили в дежурную часть и сообщили о том, что возле садоводства горит трава на большой площади. Затем помогали тушить горящую траву, прибивали кромку огня, чтобы он не распространился дальше. Благодаря неравнодушию детей, их грамотным действиям в нестандартной ситуации удалось предотвратить крупный пожар.

В завершении новогоднего праздника все дети получили сладкие подарки. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области. 
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