22 декабря в Чите прошёл российский турнир по танцевальному спорту «Рождественский вальс»
Традиционно турнир проводится в канун новогодних праздников и собирает большое количество самых младших исполнителей танцев, которые соревнуются в нескольких категориях: начиная от одного до восьми танцев.
В турнире приняли участие спортсмены из танцевально-спортивного клуба «Данс-Лидер» Улан-Удэ.
Егор Вторушин и Надежда Альцман (тренеры Елена Королёва и Николай Овчинников) стали бронзовыми призёрами в категории «Дети-2» в европейской программе и победителями в категории «Дети-2, Н класс».
Танцевальная пара Эрдэм Дымбрылов – Виктория Балабанова(тренеры Елена Королёва и Алексей Трифонов) в латиноамериканской программе категории «Дети-2» заняли четвёртое место, а в стандартной программе завоевали поднялись на вторую ступеньку пьедестала.
Егор Чебунин – Алина Жалсараева (тренеры Елена Королёва и Николай Овчинников), спортсмены категории «Юниоры-2» в европейской программе танцев стали четвёртыми, а в латиноамериканской программе завоевали второе место, пропустив вперёд пары более высокого класса.
Всего в турнире приняли участие спортсмены из 12 спортивных клубов городов Иркутск, Улан-Удэ, Чита и Красногорск московской области. Оценивали соревнования квалифицированная судейская коллегия из 13 судей, сообщили «Байкал-Daily» в Союзе танцевального спорта Бурятии.
Танцевальные пары из Бурятии взяли медали «Рождественского вальса»
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