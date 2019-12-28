Концерт состоялся в Римско-католическом приходе
27 декабря в Римско-католическом приходе состоялся вечер органной музыки. Он открыл Байкальский рождественский фестиваль. Концерт дала солистка Иркутской филармонии Яна Юденкова.
Перед началом концерта с приветственным словом к зрителям обратились настоятель храма отец Адам и художественный руководитель Бурятской филармонии Наталья Уланова. Они напомнили слушателям о том, что фестиваль проходит уже в 11-й раз и каждый год открывается органным концертом в дни празднования католического Рождества.
За эти годы в храме выступили органисты из Иркутска, Москвы и стран Европы. Сформировалась и публика, которая ежегодно наполняет в этот вечер зал костёла, чтобы услышать звучание органа и прикоснуться к духовной музыке.
Католический храм встретил слушателей праздничным убранством. В атриуме была организована выставка-ярмарка рождественских работ, выполненных детьми из студии при храме.
В исполнении Яны Юденковой звучала музыка Иоганна Себастьяна Баха, Эжен Жигу, Жан Лангле, Шарль Мари Видор и Микаэла Таривердиева, сообщает пресс-служба филармонии.
Вечер органной музыки прошёл в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Состязаться могут и иногородние участники
Победителей наградят денежными призами
В рамках мероприятия пройдут показательные выступления и автограф-сессия
Также состоится фестиваль силовых видов спорта
Губернаторская ёлка собрала 800 детей из всех муниципальных образований региона
Концерт состоялся в Римско-католическом приходе
Беспилотники оснащены хорошими видеокамерами
Полицейские побывали в гостях у детей из малообеспеченных семей
Вход свободный
В Бурятии завершился турнир, посвящённый II Пандито Хамбо Ламе
22 декабря в Чите прошёл российский турнир по танцевальному спорту «Рождественский вальс»
Ракетчики отработали несколько десятков вводных
Центральный универмаг включен в список памятников истории и культуры
Теперь там появился второй этаж с большим спортивным залом
Члены клуба «Партизан 4х4» получили удостоверения инспекторов