Вечер органной музыки прошёл в Улан-Удэ

Концерт состоялся в Римско-католическом приходе



27 декабря в Римско-католическом приходе состоялся вечер органной музыки. Он открыл Байкальский рождественский фестиваль. Концерт дала солистка Иркутской филармонии Яна Юденкова.



Перед началом концерта с приветственным словом к зрителям обратились настоятель храма отец Адам и художественный руководитель Бурятской филармонии Наталья Уланова. Они напомнили слушателям о том, что фестиваль проходит уже в 11-й раз и каждый год открывается органным концертом в дни празднования католического Рождества.



За эти годы в храме выступили органисты из Иркутска, Москвы и стран Европы. Сформировалась и публика, которая ежегодно наполняет в этот вечер зал костёла, чтобы услышать звучание органа и прикоснуться к духовной музыке.



Католический храм встретил слушателей праздничным убранством. В атриуме была организована выставка-ярмарка рождественских работ, выполненных детьми из студии при храме.



В исполнении Яны Юденковой звучала музыка Иоганна Себастьяна Баха, Эжен Жигу, Жан Лангле, Шарль Мари Видор и Микаэла Таривердиева, сообщает пресс-служба филармонии.

