Забайкальский «Полицейский Дед Мороз» и Снегурочка раздали детям подарки

Полицейские побывали в гостях у детей из малообеспеченных семей



В Забайкальском крае сотрудники полиции поздравили с наступающим Новым годом больше 50 маленьких жителей деревень и поселков Оловяннинского района.



Инспектор ДПС Александр Апасов, сменив полицейскую форму на костюм Деда Мороза, и его коллега Анна Тюричкина в роли Снегурочки отправились на патрульном автомобиле по населённым пунктам района, чтобы вручить подарки ребятам из малообеспеченных и неблагополучных семей.



В каждом доме «полицейского» Деда Мороза ребята встречали стихами и поздравлениями. В свою очередь сотрудники пожелали школьникам хороших оценок, а малышам - беззаботного детства.



Кроме того, инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседы с родителями, состоящими на профилактических учётах, о необходимости надлежащего исполнения обязанностей по воспитанию детей, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

