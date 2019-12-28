Вход свободный
Сегодня, 28 декабря, в музее истории Улан-Удэ состоится предновогодняя ярмарка «Варежка».
Организаторы приглашают всех желающих посетить ярмарку с 16:00 до 19:00, вход свободный.
Здесь горожан ждут:
- ярмарка подарков;
- мастер-классы;
- чай с имбирным печеньем
- Дед Мороз.
Улан-удэнцев приглашают на ярмарку подарков
Общество, Фото:
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