Главный тренер сборной Бурятии по борьбе выиграл бычка

В Бурятии завершился турнир, посвящённый II Пандито Хамбо Ламе
27 декабря в Кяхте в спортивном комплексе «Олимп» состоялся турнир по национальной борьбе бухэ барилдаан. Турнир был посвящён жившему в XVIII веке II Пандито Хамбо Ламе Содномпил Хэтырхееву - главе ламаистской церкви Восточной Сибири и Забайкалья.
Спортсмены выступали в следующих весовых категориях:
- юноши 2003 года рождения и младше: 30 кг, 35 кг, 40 кг, 45 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг и свыше 65 кг;
- мужчины: 63 кг, 75 кг и свыше 75 кг.
Как сообщили в Буддийской традиционной Сангхе России, участников было около 200 человек.
Абсолютным чемпионом турнира стал главный тренер сборной Бурятии Цыбик Максаров. Он получил денежный приз и бычка.
Как сообщал «Байкал-Daily», Максаров возглавил тренерский штаб сборной Бурятии по борьбе в январе 2018 года.
Пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева поделилась, почему Сангха проводит спортивные соревнования, посвящённые тому или иному Пандито Хамбо Ламе прошлого.
- Во-первых, каждый из руководителей буддийской Сангхи прошлого внёс свой вклад в развитие буддизма на территории этнической Бурятии, и не только. Во-вторых, мне кажется, это по-буддийски и по-человечески вообще верно, когда самые сильные, самые ловкие и самые смелые молодые люди соревнуются в своих дисциплинах, прославляя великих руководителей прошлого. Тем более, что Буддийская традиционная Сангха России поддерживает национальные виды спорта, по которым и проходят соревнования. Стоит отметить, что перед началом спортивного турнира ламы всегда проводят хурал, отдавая дань памяти одному из великих лам прошлого, - пояснила Алла Намсараева.
II Пандито Хамбо Лама Содномпил Хэтырхеев был внучатым племянником своего предшественника на посту главы буддистов Российской империи Дамба Даржа Заяева, который и был его учителем.
Придя к управлению Сангхой, II Пандито Хамбо лама Содномпил Хэтырхеев продолжил политику дальнейшего роста и развития дацанов. Придавал исключительное значение созданию бурятских казачьих войск. По его инициативе к войскам было прикреплено 142 штатных ламы, а селенгинские 16 родов выставили 2400 человек со всем снаряжением и выборными командирами. Было сформировано четыре полка по 600 человек. На них была возложена охрана границы до слияния Шилки и Архидея на востоке. В дальнейшем вся история бурятского казачества показала прозорливость Содномпила Хэтырхеева.
Результаты турнира:
30 кг:
1. Бильдаков Бэлигто, дацан Балдан Брэйбун;
2. Аюшеев Денис, Сээжэ Бургалтайский дацан;
3. Банзаров Андрей, дацан Балдан Брэйбун;
4. Эрдынеев Арья, дацан Балдан Брэйбун;
5. Очиров Амгалан, дацан Балдан Брэйбун;
6. Сугаров Алан, дацан Балдан Брэйбун;
7. Бурлаков Кирилл, дацан Балдан Брэйбун;
8. Доржиев Базыр, дацан Балдан Брэйбун;
35 кг:
1. Найданов Алдар, Бултумурский дацан;
2. Жамцанов Эрдэм, Атаган-Дырестуйский дацан;
3. Цыденов Агван, Сээжэ Бургалтайский дацан;
4. Аюшеев Тамир, Загустайский дацан;
5. Воробьев Юрий, дацан Балдан Брэйбун;
6. Бадмаев Дамдин, Атаган-Дырестуйский дацан;
7. Мункуев Артем, дацан Балдан Брэйбун;
8. Абралов Максар, Санагинский дацан;
40 кг:
1. Надмитов Алексей, Атаган-Дырестуйский дацан;
2. Буянтуев Баярто, дацан Балдан Брэйбун;
3. Корытов Даниил, дацан Балдан Брэйбун;
4. Цыденов Амарсан, Сээжэ Бургалтайский дацан;
5. Чимбеев Доржи, дацан Балдан Брэйбун;
6. Арестов Илья, дацан Балдан Брэйбун;
7. Эрдынеев Илья, дацан Балдан Брэйбун;
8. Каркин Виктор, дацан Балдан Брэйбун;
45 кг:
1. Цынгунов Сергей, дацан Балдан Брэйбун;
2. Цыренов Дабацырен, Сээжэ Бургалтайский дацан;
3. Шагдуров Баир, Санагинский дацан;
4. Болхоев Эрдэм, дацан Балдан Брэйбун;
5. Шегимов Баир, дацан Балдан Брэйбун;
6. Цыдемпилов Аюша, Атаган-Дырестуйский дацан;
7. Батомункуев Фарид, дацан Балдан Брэйбун;
8. Доржиев Амгалан, дацан Балдан Брэйбун;
50 кг:
1. Мункуев Чингис, дацан Балдан Брэйбун;
2. Афанасьев Егор, дацан Балдан Брэйбун;
3. Аюшеев Булад, дацан Балдан Брэйбун;
4. Санжиев Дондок, Атаган-Дырестуйский дацан;
5. Мункуев Баяр, Сээжэ Бургалтайский дацан;
6. Дашиев Чингис, дацан Балдан Брэйбун;
7. Цыденов Сергей Сээжэ Бургалтайский дацан;
8. Тайшихин Владимир, дацан Балдан Брэйбун;
55 кг:
1. Дашипылов Пурбо, Бултумурский дацан;
2. Бадматаров Вадим, дацан Балдан Брэйбун;
3. Патархеев Содном, Сээжэ Бургалтайский дацан;
4. Цыдеев Амгалан, Кыренский дацан;
5. Дамдинов Сэнгэ, Сээжэ Бургалтайский дацан;
6. Намсараев Ким, дацан Балдан Брэйбун;
7. Гармажапов Заято, Атаган-Дырестуйский дацан;
8. Бобырыкин Иван, дацан Балдан Брэйбун;
60 кг:
1. Мункуев Батор, Сээжэ Бургалтайский дацан;
2. Доржиев Аюр, дацан Балдан Брэйбун;
3. Данзанов Роберт, дацан Балдан Брэйбун;
4. Бадмаев Цыдып, Курумканский дацан;
5. Поляков Артем, дацан Балдан Брэйбун;
6. Карпов Аркадий, дацан Балдан Брэйбун;
7. Будаев Доржо, Хойморский дацан;
8. Цыбиктаров Жаргал, дацан Балдан Брэйбун;
65 кг:
1. Будаев Бальжинима, дацан Балдан Брэйбун;
2. Найданов Евгений, дацан Балдан Брэйбун;
3. Цыренжапов Дмитрий, дацан Балдан Брэйбун;
4. Подкаменев Бабасан, дацан Балдан Брэйбун;
5. Ульзутуев Цырен, дацан Балдан Брэйбун;
6. Митрошин Виктор, дацан Балдан Брэйбун;
7. Имеев Лубсан, дацан Балдан Брэйбун;
8. Корытов Никита, дацан Балдан Брэйбун;
свыше 65 кг:
1. Хайдапов Бато, Сээжэ Бургалтайский дацан;
2. Доржеев Жаргал, дацан Балдан Брэйбун;
3. Дамдинов Очир, Сээжэ Бургалтайский дацан;
4. Доржеев Жамбал, дацан Балдан Брэйбун;
5. Манытов Владимир, дацан Балдан Брэйбун;
6. Никифоров Денис, дацан Балдан Брэйбун;
7. Нимаев Аюр, Тугнуйский дацан;
8. Елистратов Даниил, дацан Балдан Брэйбун;
Мужчины:
63 кг:
1. Раднаев Солбон, Сээжэ Бургалтайский дацан;
2. Мантатов Алексей, Усть Ордынский дацан;
3. Дашиев Ананда, Эгитуйский дацан;
4. Аюшеев Пурбо, дацан Балдан Брэйбун;
5. Жапов Баир, дацан Балдан Брэйбун;
75 кг:
1. Раднаев Артем, Курумканский дацан;
2. Гармаев Бато, Гэгэтуйский дацан;
3. Гомбоев Баясхалан, Хамбын Хүрэ;
4. Раднаев Эрдэни, дацан Балдан Брэйбун;
5. Буянтуев Эрдэм, дацан Балдан Брэйбун;
Свыше 75 кг:
1. Максаров Цыбик, Агинский дацан;
2. Дашинимаев Булат, Анинский дацан;
3. Дондуков Аюр, Цолгинский дацан;
4. Омоктуев Баир, Иволгинский район;
5. Раднатаров Алексей, дацан Балдан Брэйбун.
Главный тренер сборной Бурятии по борьбе выиграл бычка
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